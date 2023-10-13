https://ria.ru/20231013/zemletryasenie-1902411751.html

У Курил произошло землетрясение

У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.10.2023

У Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:34

2023-10-13T02:34

2023-10-13T02:34

происшествия

курильские острова

россия

итуруп

тихий океан

елена семенова

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 13 октября в 09.33 01.33 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По её информации, сообщения о том, что землетрясение ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.

https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901643429.html

курильские острова

россия

итуруп

тихий океан

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происшествия, курильские острова, россия, итуруп, тихий океан, елена семенова, российская академия наук