https://ria.ru/20231013/zemletryasenie-1902411751.html
У Курил произошло землетрясение
У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.10.2023
У Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T02:34
2023-10-13T02:34
2023-10-13T02:34
происшествия
курильские острова
россия
итуруп
тихий океан
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 13 октября в 09.33 01.33 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По её информации, сообщения о том, что землетрясение ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.
https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901643429.html
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происшествия, курильские острова, россия, итуруп, тихий океан, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Курильские острова, Россия, Итуруп, Тихий океан, Елена Семенова, Российская академия наук
У Курил произошло землетрясение
РАН: у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0