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У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.10.2023
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02:34 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/zemletryasenie-1902411751.html
У Курил произошло землетрясение
У Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.10.2023
У Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T02:34
2023-10-13T02:34
происшествия
курильские острова
россия
итуруп
тихий океан
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 13 октября в 09.33 01.33 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По её информации, сообщения о том, что землетрясение ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.
https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901643429.html
курильские острова
россия
итуруп
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происшествия, курильские острова, россия, итуруп, тихий океан, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Курильские острова, Россия, Итуруп, Тихий океан, Елена Семенова, Российская академия наук
У Курил произошло землетрясение

РАН: у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи в пятницу в Тихом океане у побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 13 октября в 09.33 01.33 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
У побережья Камчатки произошло землетрясение
10 октября, 02:58
По её информации, сообщения о том, что землетрясение ощутили в населенных пунктах островов, не поступали.
 
ПроисшествияКурильские островаРоссияИтурупТихий океанЕлена СеменоваРоссийская академия наук
 
 
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