СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине
Hill: просьба Зеленского увеличить помощь Украине показала его страх
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх, пишет The Hill.
"Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
"Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
По мнению авторов, есть признаки того, что западный мир устал от постоянного финансирования Украины, поскольку за время контрнаступления ВСУ добились лишь минимального прогресса.
"Однако конфликт между Израилем и Палестиной внес новую сумятицу в усилия Украины по привлечению дополнительной помощи. Конфликт на Ближнем Востоке приведет к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ", — заключается в статье.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.