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СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 13.10.2023 (обновлено: 11:27 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html
СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине
СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх, пишет The Hill."Зеленский боится, что Украина... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:53
2023-10-13T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
израиль
брюссель
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх, пишет The Hill."Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации. По мнению авторов, есть признаки того, что западный мир устал от постоянного финансирования Украины, поскольку за время контрнаступления ВСУ добились лишь минимального прогресса. "Однако конфликт между Израилем и Палестиной внес новую сумятицу в усилия Украины по привлечению дополнительной помощи. Конфликт на Ближнем Востоке приведет к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ", — заключается в статье. Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902436055.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, израиль, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Израиль, Брюссель
СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине

Hill: просьба Зеленского увеличить помощь Украине показала его страх

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх, пишет The Hill.

"Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
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По мнению авторов, есть признаки того, что западный мир устал от постоянного финансирования Украины, поскольку за время контрнаступления ВСУ добились лишь минимального прогресса.
"Однако конфликт между Израилем и Палестиной внес новую сумятицу в усилия Украины по привлечению дополнительной помощи. Конфликт на Ближнем Востоке приведет к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ", — заключается в статье.

Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.

Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОИзраильБрюссель
 
 
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