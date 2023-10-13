https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html

СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине

СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх, пишет The Hill."Зеленский боится, что Украина... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:53

2023-10-13T10:53

2023-10-13T11:27

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе показал свой страх, пишет The Hill."Зеленский боится, что Украина получит меньше помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке", — говорится в публикации. По мнению авторов, есть признаки того, что западный мир устал от постоянного финансирования Украины, поскольку за время контрнаступления ВСУ добились лишь минимального прогресса. "Однако конфликт между Израилем и Палестиной внес новую сумятицу в усилия Украины по привлечению дополнительной помощи. Конфликт на Ближнем Востоке приведет к дальнейшему истощению запасов оружия, и без того уменьшившихся за 19 месяцев оказания помощи ВСУ", — заключается в статье. Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902436055.html

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

украина

израиль

брюссель

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