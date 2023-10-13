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Назван способ уменьшить расход заряда смартфона - РИА Новости, 13.10.2023
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02:15 13.10.2023
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Назван способ уменьшить расход заряда смартфона
Назван способ уменьшить расход заряда смартфона - РИА Новости, 13.10.2023
Назван способ уменьшить расход заряда смартфона
Какие функции смартфона можно отключить, чтобы сократить расход заряда его аккумулятора, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T02:15
2023-10-13T02:15
общество
россия
технологии
никита мокеев
смартфоны
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Какие функции смартфона можно отключить, чтобы сократить расход заряда его аккумулятора, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.Новые телефоны обычно медленно разряжаются, но уже через год-два их батареи начинают терять емкость, отметил он. Снизить энергопотребление устройства можно с помощью отключения некоторых функций, уверен эксперт.&quot;Конечно, все зависит от емкости аккумулятора, но в среднем на условно двухлетнем телефоне можно сэкономить до десяти процентов заряда в день, если отключить все лишнее&quot;, — уточнил Мокеев.В частности, автозапуск приложений потребляет энергию, не обеспечивая пользователя дополнительным удобством, считает эксперт."У многих приложений есть функция автозапуска: когда включается телефон, они запускаются и передают какие-то данные. Чаще всего это нужно только разработчикам, чтобы сверять метрики", — сказал Мокеев.Постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi может серьезно увеличивать расход заряда аккумулятора, продолжил он."Есть настройка, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi, часто обновляется, за счет этого постоянно задействуется беспроводной модуль связи", — пояснил Мокеев.По его словам, виброотклик тоже может влиять на энергопотребление смартфона, если пользователь часто нажимает на кнопки, например, в ходе переписки.Эксперт порекомендовал также отключить системный сервис печати."Эта настройка постоянно ищет принтеры, чтобы можно было быстро распечатать необходимый документ. Раньше ее нужно было включать самостоятельно, потом разработчики решили, что она должна быть включена по умолчанию", — добавил Мокеев.При существенном уменьшении емкости батареи стоит использовать специальный режим работы телефона, полагает он.Если емкость аккумулятора уже сильно подсела, целесообразно также использовать режим экономии заряда, который отключает ненужные фоновые активности, заключил Мокеев.
https://ria.ru/20231011/smartfon-1901893025.html
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общество, россия, технологии, никита мокеев, смартфоны
Общество, Россия, Технологии, Никита Мокеев, Смартфоны
Назван способ уменьшить расход заряда смартфона

Техноблогер Мокеев: смартфон работает дольше при отключении поиска Wi-Fi

© Pixabay / ReadyElementsСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Pixabay / ReadyElements
Смартфон с зарядным устройством . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Какие функции смартфона можно отключить, чтобы сократить расход заряда его аккумулятора, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.
Новые телефоны обычно медленно разряжаются, но уже через год-два их батареи начинают терять емкость, отметил он. Снизить энергопотребление устройства можно с помощью отключения некоторых функций, уверен эксперт.
«

"Конечно, все зависит от емкости аккумулятора, но в среднем на условно двухлетнем телефоне можно сэкономить до десяти процентов заряда в день, если отключить все лишнее", — уточнил Мокеев.

В частности, автозапуск приложений потребляет энергию, не обеспечивая пользователя дополнительным удобством, считает эксперт.
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"У многих приложений есть функция автозапуска: когда включается телефон, они запускаются и передают какие-то данные. Чаще всего это нужно только разработчикам, чтобы сверять метрики", — сказал Мокеев.
Постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi может серьезно увеличивать расход заряда аккумулятора, продолжил он.
«
"Есть настройка, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi, часто обновляется, за счет этого постоянно задействуется беспроводной модуль связи", — пояснил Мокеев.
По его словам, виброотклик тоже может влиять на энергопотребление смартфона, если пользователь часто нажимает на кнопки, например, в ходе переписки.
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Эксперт порекомендовал также отключить системный сервис печати.
«
"Эта настройка постоянно ищет принтеры, чтобы можно было быстро распечатать необходимый документ. Раньше ее нужно было включать самостоятельно, потом разработчики решили, что она должна быть включена по умолчанию", — добавил Мокеев.
При существенном уменьшении емкости батареи стоит использовать специальный режим работы телефона, полагает он.
Если емкость аккумулятора уже сильно подсела, целесообразно также использовать режим экономии заряда, который отключает ненужные фоновые активности, заключил Мокеев.
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