https://ria.ru/20231013/zakon-1902527635.html
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 13.10.2023
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:58
2023-10-13T13:58
2023-10-13T15:56
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную думу. <...> Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября", — заявил лидер ЛДПР.Документ предусматривает отмену статьи первой закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая предлагает ратифицировать соглашение, подписанное Россией в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Как отметил лидер ЛДПР, принятие закона не означает выход из соглашения, в том числе денонсацию или приостановление его действия, — Россия продолжит выполнять обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний."Речь идет об обеспечении национальных интересов. Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет зеркальным ответом на позицию Соединенных Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора", — добавил Слуцкий.На прошлой неделе Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.Как отмечал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном, который подписал договор, но не ратифицировал.
https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901746065.html
https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, госдума рф, россия, леонид слуцкий (политик), вена, сша, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, лдпр
Безопасность, Госдума РФ, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Вена, США, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, ЛДПР
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Слуцкий: законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму