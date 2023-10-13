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В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 13.10.2023
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13:58 13.10.2023 (обновлено: 15:56 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/zakon-1902527635.html
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 13.10.2023
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:58
2023-10-13T15:56
безопасность
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.&quot;Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную думу. &lt;...&gt; Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября&quot;, — заявил лидер ЛДПР.Документ предусматривает отмену статьи первой закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая предлагает ратифицировать соглашение, подписанное Россией в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Как отметил лидер ЛДПР, принятие закона не означает выход из соглашения, в том числе денонсацию или приостановление его действия, — Россия продолжит выполнять обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.&quot;Речь идет об обеспечении национальных интересов. Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет зеркальным ответом на позицию Соединенных Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора&quot;, — добавил Слуцкий.На прошлой неделе Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.Как отмечал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном, который подписал договор, но не ратифицировал.
https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901746065.html
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безопасность, госдума рф, россия, леонид слуцкий (политик), вена, сша, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, лдпр
Безопасность, Госдума РФ, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Вена, США, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, ЛДПР
В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Слуцкий: законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Госдуму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«

"Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную думу. <...> Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября", — заявил лидер ЛДПР.

Документ предусматривает отмену статьи первой закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая предлагает ратифицировать соглашение, подписанное Россией в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Российская сторона ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. При этом государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.

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Как отметил лидер ЛДПР, принятие закона не означает выход из соглашения, в том числе денонсацию или приостановление его действия, — Россия продолжит выполнять обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.
«

"Речь идет об обеспечении национальных интересов. Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет зеркальным ответом на позицию Соединенных Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора", — добавил Слуцкий.

На прошлой неделе Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.
Как отмечал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном, который подписал договор, но не ратифицировал.
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БезопасностьГосдума РФРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ВенаСШАМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ПутинЛДПР
 
 
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