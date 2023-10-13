https://ria.ru/20231013/zakon-1902527635.html

В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 13.10.2023

В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:58

2023-10-13T13:58

2023-10-13T15:56

безопасность

госдума рф

россия

леонид слуцкий (политик)

вена

сша

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий."Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную думу. <...> Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября", — заявил лидер ЛДПР.Документ предусматривает отмену статьи первой закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая предлагает ратифицировать соглашение, подписанное Россией в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Как отметил лидер ЛДПР, принятие закона не означает выход из соглашения, в том числе денонсацию или приостановление его действия, — Россия продолжит выполнять обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний."Речь идет об обеспечении национальных интересов. Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет зеркальным ответом на позицию Соединенных Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора", — добавил Слуцкий.На прошлой неделе Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.Как отмечал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном, который подписал договор, но не ратифицировал.

https://ria.ru/20231010/dvzyai-1901746065.html

https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html

россия

вена

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, госдума рф, россия, леонид слуцкий (политик), вена, сша, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, лдпр