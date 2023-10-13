https://ria.ru/20231013/zakharova-1902406715.html

Захарова рассказала, к чему приведут действия США в Израиле

Захарова рассказала, к чему приведут действия США в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023

Захарова рассказала, к чему приведут действия США в Израиле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отсутствии у США планов отправлять собственных военных в Израиль на фоне обострения... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T00:42

2023-10-13T00:42

2023-10-13T00:57

в мире

израиль

сша

россия

мария захарова

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отсутствии у США планов отправлять собственных военных в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявила в своем Telegram-канале, что "разгребать будут все остальные". В четверг координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет. "Так сказать, что могли - уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные", - написала Захарова. Она предложила вспомнить финансовый кризис 2008 года, вызванный коллапсом американского рынка недвижимости. По ее словам, мировая экономика рушилась не один месяц после этого "взрыва", "спасать планету" предстояло специально созданной для этого "Двадцатке". "И так каждый раз. Исключительные наделают делов в "прекрасном саду", а "джунглям" мучиться от зловония и убирать за цивилизованными", - добавила Захарова. Вечером в четверг газета Politico со ссылкой на источники все-таки сообщила, что США все-таки могут пересмотреть решение не отправлять американских военнослужащих в Израиль. Отмечалось, что первоначально позиция администрация президента США Джо Байдена - воздержаться от отправки в Израиль своих военных, чтобы содействовать освобождению американских граждан, находящихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Однако в настоящее время власти США оценивают текущую ситуацию как "чрезвычайно сложную", представляющую проблемы для американского и израильского руководства в рамках возникшего кризиса с заложниками. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/konflikt-1902394299.html

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в мире, израиль, сша, россия, мария захарова, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году