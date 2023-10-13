https://ria.ru/20231013/yazyk-1902688741.html

Русский язык сближает народы стран СНГ, заявили в правительстве

Русский язык сближает народы стран СНГ, заявили в правительстве - РИА Новости, 13.10.2023

Русский язык сближает народы стран СНГ, заявили в правительстве

Русский язык сближает народы стран СНГ и укрепляет связи, Международная организация по русскому языку призвана поддержать распространение языка, говорится в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T23:18

2023-10-13T23:18

2023-10-13T23:18

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сочи

бишкек

алексей оверчук

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Русский язык сближает народы стран СНГ и укрепляет связи, Международная организация по русскому языку призвана поддержать распространение языка, говорится в заявлении вице-премьера РФ Алексея Оверчука, размещенном на сайте правительства. "Международная организация по русскому языку – инструмент поддержки, популяризации и распространения нашего языка во всём мире, языка международного общения, языка мощной культуры и науки, языка великой литературы, оказывающей неоспоримое воздействие на формирование цивилизации", - заявил Оверчук. По его словам, неслучайно, что в роли учредителей новой международной организации выступили государства – члены СНГ. "Ведь для наших стран русский язык представляет особую ценность. Это наш общий язык, сближающий наши народы и укрепляющий наши связи", - добавил вице-премьер. Он добавил, что созданная организация – это институциональный механизм, который обеспечит международное взаимодействие по вопросам поддержки использования русского языка во всех возможных формах коммуникации. Как следует из сообщения на сайте правительства РФ, на заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 13 октября 2023 года в Бишкеке, был подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку (МОРЯ). Местом для размещения штаб-квартиры организации выбран город Сочи.

https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html

https://ria.ru/20231013/yazyk-1902588846.html

https://ria.ru/20231004/obrazovanie-1900549531.html

россия

сочи

бишкек

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россия, сочи, бишкек, алексей оверчук, снг