https://ria.ru/20231013/yazyk-1902588846.html
Главы стран СНГ условились поддерживать и продвигать русский язык
Главы стран СНГ условились поддерживать и продвигать русский язык - РИА Новости, 13.10.2023
Главы стран СНГ условились поддерживать и продвигать русский язык
Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке условились поддерживать и продвигать русский язык в своих государствах, следует из подписанного президентами совместного... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:25
2023-10-13T16:25
2023-10-13T16:25
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке условились поддерживать и продвигать русский язык в своих государствах, следует из подписанного президентами совместного заявления. "Будем способствовать реализации практических мер по поддержке и продвижению русского языка на национальном уровне в соответствии с национальным законодательством и на международной арене при сохранении своей языковой идентичности и развитии лингвистического разнообразия", - говорится в документе. В заявлении лидеры стран также подчеркнули недопустимость дискриминации по языковому признаку и создания препятствий для общения на русском языке. Одновременно президенты выступили "за расширение использования русского языка в экономической, культурно-гуманитарной и научной областях" и выразили готовность "предпринимать совместные усилия по повышению его привлекательности и популяризации среди широких слоев населения стран Содружества". "Нацелены на поощрение стремления молодежи к изучению и использованию русского языка, создание благоприятных условий и возможностей для удовлетворения потребностей в его изучении", - уточняется в документе. В заявлении также упоминается намерение "оказывать в странах Содружества поддержку русскоязычным СМИ, издательской деятельности на русском языке, в том числе в вопросах сохранения и расширения связей издательств с русскоязычными писателями и другими деятелями образования, культуры и искусства".
https://ria.ru/20230714/sng-1884241835.html
https://ria.ru/20230724/kirgiziya-1885909359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бишкек, снг, политика, русский язык в мире
Бишкек, СНГ, Политика, Русский язык в мире
Главы стран СНГ условились поддерживать и продвигать русский язык
Главы стран СНГ пообещали реализовывать меры по поддержке русского языка
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке условились поддерживать и продвигать русский язык в своих государствах, следует из подписанного президентами совместного заявления.
"Будем способствовать реализации практических мер по поддержке и продвижению русского языка на национальном уровне в соответствии с национальным законодательством и на международной арене при сохранении своей языковой идентичности и развитии лингвистического разнообразия", - говорится в документе.
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В заявлении лидеры стран также подчеркнули недопустимость дискриминации по языковому признаку и создания препятствий для общения на русском языке. Одновременно президенты выступили "за расширение использования русского языка в экономической, культурно-гуманитарной и научной областях" и выразили готовность "предпринимать совместные усилия по повышению его привлекательности и популяризации среди широких слоев населения стран Содружества".
"Нацелены на поощрение стремления молодежи к изучению и использованию русского языка, создание благоприятных условий и возможностей для удовлетворения потребностей в его изучении", - уточняется в документе.
В заявлении также упоминается намерение "оказывать в странах Содружества поддержку русскоязычным СМИ, издательской деятельности на русском языке, в том числе в вопросах сохранения и расширения связей издательств с русскоязычными писателями и другими деятелями образования, культуры и искусства".
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