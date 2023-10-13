https://ria.ru/20231013/yazyk-1902588846.html

Главы стран СНГ условились поддерживать и продвигать русский язык

Главы стран СНГ условились поддерживать и продвигать русский язык - РИА Новости, 13.10.2023

Главы стран СНГ условились поддерживать и продвигать русский язык

Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке условились поддерживать и продвигать русский язык в своих государствах, следует из подписанного президентами совместного... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:25

2023-10-13T16:25

2023-10-13T16:25

бишкек

снг

политика

русский язык в мире

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы стран СНГ на саммите в Бишкеке условились поддерживать и продвигать русский язык в своих государствах, следует из подписанного президентами совместного заявления. "Будем способствовать реализации практических мер по поддержке и продвижению русского языка на национальном уровне в соответствии с национальным законодательством и на международной арене при сохранении своей языковой идентичности и развитии лингвистического разнообразия", - говорится в документе. В заявлении лидеры стран также подчеркнули недопустимость дискриминации по языковому признаку и создания препятствий для общения на русском языке. Одновременно президенты выступили "за расширение использования русского языка в экономической, культурно-гуманитарной и научной областях" и выразили готовность "предпринимать совместные усилия по повышению его привлекательности и популяризации среди широких слоев населения стран Содружества". "Нацелены на поощрение стремления молодежи к изучению и использованию русского языка, создание благоприятных условий и возможностей для удовлетворения потребностей в его изучении", - уточняется в документе. В заявлении также упоминается намерение "оказывать в странах Содружества поддержку русскоязычным СМИ, издательской деятельности на русском языке, в том числе в вопросах сохранения и расширения связей издательств с русскоязычными писателями и другими деятелями образования, культуры и искусства".

https://ria.ru/20230714/sng-1884241835.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бишкек, снг, политика, русский язык в мире