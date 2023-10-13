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В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa - РИА Новости, 13.10.2023
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22:23 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/wildberries-1902683583.html
В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa
В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa - РИА Новости, 13.10.2023
В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa
Генеральная прокуратура России продолжит проверять взимаемую плату при возврате товаров в Wildberries, которая все-таки отказалась от комиссии при оплате... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T22:23
2023-10-13T22:23
экономика
россия
игорь краснов
mastercard, inc.
wildberries
visa, inc.
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России продолжит проверять взимаемую плату при возврате товаров в Wildberries, которая все-таки отказалась от комиссии при оплате картами Visa и Mastercard, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в компании Wildberries сообщили РИА Новости, что после совещания в Генпрокуратуре совместно с Банком России и Роспотребнадзором 12 октября принято решение отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а также вернуть клиентам дополнительно удержанные средства."С учетом позиции Генпрокуратуры России ООО "Вайлдберриз" принято решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы. Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается", - говорится в сообщении.Ранее Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании РИА Новости сообщили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России. В этой связи по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова были организованы проверки, к которым привлекались специалисты Роспотребнадзора, Банка России и Минпромторга.
https://ria.ru/20231009/wildberries-1901672904.html
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экономика, россия, игорь краснов, mastercard, inc., wildberries, visa, inc.
Экономика, Россия, Игорь Краснов, MasterCard, Inc., Wildberries, Visa, Inc.
В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa

ГП продолжит проверку после отказа Wildberries от комиссии по картам Visa

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди у офиса Wildberries в Москве
Люди у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люди у офиса Wildberries в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России продолжит проверять взимаемую плату при возврате товаров в Wildberries, которая все-таки отказалась от комиссии при оплате картами Visa и Mastercard, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в компании Wildberries сообщили РИА Новости, что после совещания в Генпрокуратуре совместно с Банком России и Роспотребнадзором 12 октября принято решение отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а также вернуть клиентам дополнительно удержанные средства.
"С учетом позиции Генпрокуратуры России ООО "Вайлдберриз" принято решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы. Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании РИА Новости сообщили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России. В этой связи по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова были организованы проверки, к которым привлекались специалисты Роспотребнадзора, Банка России и Минпромторга.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа
9 октября, 18:12
 
ЭкономикаРоссияИгорь КрасновMasterCard, Inc.WildberriesVisa, Inc.
 
 
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