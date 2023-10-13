https://ria.ru/20231013/wildberries-1902683583.html

В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa

В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa - РИА Новости, 13.10.2023

В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa

Генеральная прокуратура России продолжит проверять взимаемую плату при возврате товаров в Wildberries, которая все-таки отказалась от комиссии при оплате... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:23

2023-10-13T22:23

2023-10-13T22:23

экономика

россия

игорь краснов

mastercard, inc.

wildberries

visa, inc.

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России продолжит проверять взимаемую плату при возврате товаров в Wildberries, которая все-таки отказалась от комиссии при оплате картами Visa и Mastercard, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее в компании Wildberries сообщили РИА Новости, что после совещания в Генпрокуратуре совместно с Банком России и Роспотребнадзором 12 октября принято решение отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а также вернуть клиентам дополнительно удержанные средства."С учетом позиции Генпрокуратуры России ООО "Вайлдберриз" принято решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы. Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается", - говорится в сообщении.Ранее Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании РИА Новости сообщили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России. В этой связи по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова были организованы проверки, к которым привлекались специалисты Роспотребнадзора, Банка России и Минпромторга.

https://ria.ru/20231009/wildberries-1901672904.html

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экономика, россия, игорь краснов, mastercard, inc., wildberries, visa, inc.