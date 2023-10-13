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Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard - РИА Новости, 13.10.2023
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21:51 13.10.2023 (обновлено: 22:10 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/wildberries-1902679379.html
Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard
Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard - РИА Новости, 13.10.2023
Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard
Маркетплейс Wildberries после совещания в Генпрокуратуре решил отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:51
2023-10-13T22:10
wildberries
экономика
россия
mastercard, inc.
visa, inc.
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries после совещания в Генпрокуратуре решил отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а также вернуть клиентам дополнительно удержанные средства, сообщили РИА Новости в компании."12 октября в Генеральной прокуратуре состоялось совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе рабочей встречи стороны дополнительно обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества, а именно: плата за возврат таких товаров не взимается, при этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику."Компания подчеркивает свою социальную ориентированность и приверженность принципам защиты прав потребителей", - добавили там.Ранее Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании РИА Новости сообщили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.После этого в Генпрокуратуре заявили, что проверят законность решения маркетплейса о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимания платы за возврат товаров.
https://ria.ru/20230829/wildberries-1892819080.html
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wildberries, экономика, россия, mastercard, inc., visa, inc.
Wildberries, Экономика, Россия, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
Wildberries отменит комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries после совещания в Генпрокуратуре решил отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а также вернуть клиентам дополнительно удержанные средства, сообщили РИА Новости в компании.
«
"12 октября в Генеральной прокуратуре состоялось совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе рабочей встречи стороны дополнительно обсудили систему работы с товаром ненадлежащего качества, а именно: плата за возврат таких товаров не взимается, при этом в случае отказа от товара надлежащего качества компания возвращает покупателю стоимость товара за исключением расходов на его обратную логистику.
«
"Компания подчеркивает свою социальную ориентированность и приверженность принципам защиты прав потребителей", - добавили там.
Ранее Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании РИА Новости сообщили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.
После этого в Генпрокуратуре заявили, что проверят законность решения маркетплейса о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимания платы за возврат товаров.
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WildberriesЭкономикаРоссияMasterCard, Inc.Visa, Inc.
 
 
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