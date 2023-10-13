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Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 13.10.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:02
2023-10-13T20:02
2023-10-13T20:03
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы. "Херсон - под плотным огнем... Взрывы раздаются периодически", - написал Мрочко.Он также призвал население города быть осторожными на открытом пространстве, особенно во время комендантского часа. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Начальник ГВА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне