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Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 13.10.2023
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20:02 13.10.2023 (обновлено: 20:03 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vzryv-1902663582.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 13.10.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:02
2023-10-13T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы. "Херсон - под плотным огнем... Взрывы раздаются периодически", - написал Мрочко.Он также призвал население города быть осторожными на открытом пространстве, особенно во время комендантского часа. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

Начальник ГВА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале сообщил, что в Херсоне раздаются взрывы.
"Херсон - под плотным огнем... Взрывы раздаются периодически", - написал Мрочко.
Он также призвал население города быть осторожными на открытом пространстве, особенно во время комендантского часа.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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