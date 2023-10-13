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Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек - РИА Новости, 13.10.2023
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13:51 13.10.2023 (обновлено: 13:57 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vzryv-1902525453.html
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек - РИА Новости, 13.10.2023
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:51
2023-10-13T13:57
в мире
афганистан
баглан
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КАБУЛ, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан, сообщил РИА Новости местный источник.Ранее телеканал Ariana News сообщал, что взрыв произошел у мечети во время пятничных молитв в городе Пули-Хумри, столице афганской провинции Баглан.
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афганистан
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в мире, афганистан, баглан
В мире, Афганистан, Баглан
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек

При взрыве в мечети в Афганистане погибли минимум 17 человек, 20 пострадали

© AP Photo / Ebrahim NorooziАвтомобиль скорой помощи в Афганистане
Автомобиль скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Автомобиль скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан, сообщил РИА Новости местный источник.
Ранее телеканал Ariana News сообщал, что взрыв произошел у мечети во время пятничных молитв в городе Пули-Хумри, столице афганской провинции Баглан.
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В миреАфганистанБаглан
 
 
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