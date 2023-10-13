https://ria.ru/20231013/vzryv-1902525453.html

Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек

Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек - РИА Новости, 13.10.2023

Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:51

2023-10-13T13:51

2023-10-13T13:57

в мире

афганистан

баглан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902526516_143:269:2874:1805_1920x0_80_0_0_5558e9c83ef8f4d26c4832d5b57afc40.jpg

КАБУЛ, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан, сообщил РИА Новости местный источник.Ранее телеканал Ariana News сообщал, что взрыв произошел у мечети во время пятничных молитв в городе Пули-Хумри, столице афганской провинции Баглан.

https://ria.ru/20230111/vzryv-1844264004.html

афганистан

баглан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, баглан