https://ria.ru/20231013/vzryv-1902525453.html
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек - РИА Новости, 13.10.2023
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:51
2023-10-13T13:51
2023-10-13T13:57
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КАБУЛ, 13 окт - РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва у мечети в афганской провинции Баглан, сообщил РИА Новости местный источник.Ранее телеканал Ariana News сообщал, что взрыв произошел у мечети во время пятничных молитв в городе Пули-Хумри, столице афганской провинции Баглан.
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в мире, афганистан, баглан
В мире, Афганистан, Баглан
Источник: при взрыве в афганской мечети погибли по меньшей мере 17 человек
При взрыве в мечети в Афганистане погибли минимум 17 человек, 20 пострадали