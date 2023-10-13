https://ria.ru/20231013/vystavka-1902668909.html

Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ

Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 13.10.2023

Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ

Правительство Смоленской области представит свой стенд на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:28

2023-10-13T20:28

2023-10-13T20:28

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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СМОЛЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области представит свой стенд на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что по поручению губернатора Василия Анохина правительство Смоленской области активно готовится к участию региона в одном из самых масштабных мероприятий страны – в международной выставке-форуме "Россия", которая будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. "На выставке будут демонстрироваться важнейшие достижения регионов. Смоленская область представит свой стенд, чтобы посетители выставки, москвичи и гости столицы, представители органов федеральной власти, крупных корпораций ознакомились с ключевыми достижениями нашего региона в различных отраслях", - говорится в сообщении. Губернатор в своем Telegram-канале рассказал, что началось возведение стенда Смоленской области. "Концепция нашей экспозиции выстроена вокруг ключевого объекта - Смоленской крепостной стены. А ее башни будут наполнены активностями для посетителей. Масштабную конструкцию уже возводят в павильоне выставки. Покажем гостям быт древних поселений, льняное ткачество, отправим в виртуальный космический полёт с Гагариным и путешествие по ледниковым озёрам. И, конечно, каждого гостя мы пригласим приехать в регион", - написал Василий Анохин. По данным областного правительства, в числе активностей для гостей стенда Смоленской области - мастер-классы и презентации, лекции и театрализованные представления, демонстрации фильмов о регионе. "Участвуя в выставке-форуме, Смоленская область стремится не просто познакомить посетителей с регионом, но и побудить их посетить его, чтобы лично увидеть красоты и достопримечательности, узнать Смоленскую область изнутри", - подчеркивают в областном правительстве.

https://ria.ru/20230919/eksport-1897257978.html

https://ria.ru/20231002/len-1900031598.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин