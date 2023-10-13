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Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 13.10.2023
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Смоленская область
 
20:28 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/vystavka-1902668909.html
Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ
Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 13.10.2023
Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ
Правительство Смоленской области представит свой стенд на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:28
2023-10-13T20:28
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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СМОЛЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области представит свой стенд на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что по поручению губернатора Василия Анохина правительство Смоленской области активно готовится к участию региона в одном из самых масштабных мероприятий страны – в международной выставке-форуме "Россия", которая будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. "На выставке будут демонстрироваться важнейшие достижения регионов. Смоленская область представит свой стенд, чтобы посетители выставки, москвичи и гости столицы, представители органов федеральной власти, крупных корпораций ознакомились с ключевыми достижениями нашего региона в различных отраслях", - говорится в сообщении. Губернатор в своем Telegram-канале рассказал, что началось возведение стенда Смоленской области. "Концепция нашей экспозиции выстроена вокруг ключевого объекта - Смоленской крепостной стены. А ее башни будут наполнены активностями для посетителей. Масштабную конструкцию уже возводят в павильоне выставки. Покажем гостям быт древних поселений, льняное ткачество, отправим в виртуальный космический полёт с Гагариным и путешествие по ледниковым озёрам. И, конечно, каждого гостя мы пригласим приехать в регион", - написал Василий Анохин. По данным областного правительства, в числе активностей для гостей стенда Смоленской области - мастер-классы и презентации, лекции и театрализованные представления, демонстрации фильмов о регионе. "Участвуя в выставке-форуме, Смоленская область стремится не просто познакомить посетителей с регионом, но и побудить их посетить его, чтобы лично увидеть красоты и достопримечательности, узнать Смоленскую область изнутри", - подчеркивают в областном правительстве.
https://ria.ru/20230919/eksport-1897257978.html
https://ria.ru/20231002/len-1900031598.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Смоленская область поучаствует в международной выставке "Россия" на ВДНХ

Смоленская область поучаствует в международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Арка главного входа ВДНХ. Архивное фото
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СМОЛЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области представит свой стенд на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что по поручению губернатора Василия Анохина правительство Смоленской области активно готовится к участию региона в одном из самых масштабных мероприятий страны – в международной выставке-форуме "Россия", которая будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ.
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"На выставке будут демонстрироваться важнейшие достижения регионов. Смоленская область представит свой стенд, чтобы посетители выставки, москвичи и гости столицы, представители органов федеральной власти, крупных корпораций ознакомились с ключевыми достижениями нашего региона в различных отраслях", - говорится в сообщении.
Губернатор в своем Telegram-канале рассказал, что началось возведение стенда Смоленской области.
"Концепция нашей экспозиции выстроена вокруг ключевого объекта - Смоленской крепостной стены. А ее башни будут наполнены активностями для посетителей. Масштабную конструкцию уже возводят в павильоне выставки. Покажем гостям быт древних поселений, льняное ткачество, отправим в виртуальный космический полёт с Гагариным и путешествие по ледниковым озёрам. И, конечно, каждого гостя мы пригласим приехать в регион", - написал Василий Анохин.
По данным областного правительства, в числе активностей для гостей стенда Смоленской области - мастер-классы и презентации, лекции и театрализованные представления, демонстрации фильмов о регионе.
"Участвуя в выставке-форуме, Смоленская область стремится не просто познакомить посетителей с регионом, но и побудить их посетить его, чтобы лично увидеть красоты и достопримечательности, узнать Смоленскую область изнутри", - подчеркивают в областном правительстве.
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