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Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом - РИА Новости, 13.10.2023
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11:51 13.10.2023 (обновлено: 12:07 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vvp-1902482032.html
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом
Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:51
2023-10-13T12:07
экономика
россия
владимир путин
снг
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически, близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
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экономика, россия, владимир путин, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом

Путин: для экономики рост ВВП на три процента за год — хороший результат

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически, близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год
10 октября, 11:05
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
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