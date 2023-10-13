https://ria.ru/20231013/vvp-1902482032.html

Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом

Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом

Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:51

2023-10-13T11:51

2023-10-13T12:07

экономика

россия

владимир путин

снг

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически, близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

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россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, снг