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Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом
Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:51
2023-10-13T11:51
2023-10-13T12:07
экономика
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владимир путин
снг
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам года - хороший результат для российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически, близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин назвал рост ВВП в три процента за год хорошим результатом
Путин: для экономики рост ВВП на три процента за год — хороший результат