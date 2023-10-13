https://ria.ru/20231013/vsu-1902494835.html

Залужный доложил США о "неотложных потребностях" украинской армии

Залужный доложил США о "неотложных потребностях" украинской армии - РИА Новости, 13.10.2023

Залужный доложил США о "неотложных потребностях" украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:22

2023-10-13T12:22

2023-10-13T12:22

специальная военная операция на украине

украина

сша

валерий залужный

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и доложил ему о "неотложных потребностях" украинской армии. "Провел первый телефонный разговор с генералом Чарльзом Брауном, главой объединенного комитета начальников штабов США. Прежде всего, подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте… С генералом Брауном также обсудили неотложные потребности вооруженных сил Украины - это средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды", - написал Залужный. Он также добавил, что обсуждался вопрос и о подготовке и пополнении ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902408822.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр