Залужный доложил США о "неотложных потребностях" украинской армии
Залужный доложил генштабу США о "неотложных потребностях" украинской армии
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и доложил ему о "неотложных потребностях" украинской армии.
"Провел первый телефонный разговор с генералом Чарльзом Брауном, главой объединенного комитета начальников штабов США. Прежде всего, подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте… С генералом Брауном также обсудили неотложные потребности вооруженных сил Украины - это средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды", - написал Залужный. Он также добавил, что обсуждался вопрос и о подготовке и пополнении ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".