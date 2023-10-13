https://ria.ru/20231013/vstrecha-1902574033.html

В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным

В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.10.2023

В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с "ключевыми руководителями в РФ" отметил, что вряд... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:41

2023-10-13T15:41

2023-10-13T16:12

безопасность

одвзяи

владимир путин

дмитрий песков

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с "ключевыми руководителями в РФ" отметил, что вряд ли такие контакты могут осуществляться по линии главы государства и предположил, что нужно взаимодействовать по линии МИД.Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ."Я не думаю, что это уровень президента. Это, наверное, все-таки контакты на уровне МИД. Наверняка, коммуникация происходит на этот счет. Наш МИД открыт к любым международным контактам. Они эту открытость постоянно подтверждают и сохраняют конструктивный настрой", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готов ли Путин к подобной встрече.

https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, одвзяи, владимир путин, дмитрий песков