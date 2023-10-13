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В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.10.2023
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15:41 13.10.2023 (обновлено: 16:12 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vstrecha-1902574033.html
В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным
В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным - РИА Новости, 13.10.2023
В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с "ключевыми руководителями в РФ" отметил, что вряд... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:41
2023-10-13T16:12
безопасность
одвзяи
владимир путин
дмитрий песков
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с "ключевыми руководителями в РФ" отметил, что вряд ли такие контакты могут осуществляться по линии главы государства и предположил, что нужно взаимодействовать по линии МИД.Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ."Я не думаю, что это уровень президента. Это, наверное, все-таки контакты на уровне МИД. Наверняка, коммуникация происходит на этот счет. Наш МИД открыт к любым международным контактам. Они эту открытость постоянно подтверждают и сохраняют конструктивный настрой", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готов ли Путин к подобной встрече.
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безопасность, одвзяи, владимир путин, дмитрий песков
Безопасность, ОДВЗЯИ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали запрос секретаря ОДВЗЯИ о встрече с Путиным

Песков переадресовал запрос секретаря ОДВЗЯИ Флойда о встрече с Путиным в МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрос секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда на встречу с "ключевыми руководителями в РФ" отметил, что вряд ли такие контакты могут осуществляться по линии главы государства и предположил, что нужно взаимодействовать по линии МИД.
Ранее исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.
«
"Я не думаю, что это уровень президента. Это, наверное, все-таки контакты на уровне МИД. Наверняка, коммуникация происходит на этот счет. Наш МИД открыт к любым международным контактам. Они эту открытость постоянно подтверждают и сохраняют конструктивный настрой", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готов ли Путин к подобной встрече.
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БезопасностьОДВЗЯИВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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