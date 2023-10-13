https://ria.ru/20231013/vs-1902551980.html
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении
Войска Украины с начала этой недели потеряли на Купянском направлении более 830 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:56
2023-10-13T14:56
2023-10-13T15:17
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Войска Украины с начала этой недели потеряли на Купянском направлении более 830 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В частности, отметили в Минобороны, на купянском направлении в течение недели "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии "заняты более выгодные рубежи и позиции". Отражено 46 атак противника в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. В районах Синьковки, Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанск и населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902555940.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении
МО: ВС РФ отразили 46 атак ВСУ на Купянском направлении