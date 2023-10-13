https://ria.ru/20231013/vs-1902551980.html

Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении

Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 13.10.2023

Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении

Войска Украины с начала этой недели потеряли на Купянском направлении более 830 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:56

2023-10-13T14:56

2023-10-13T15:17

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россия

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вооруженные силы рф

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луганская народная республика

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Войска Украины с начала этой недели потеряли на Купянском направлении более 830 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В частности, отметили в Минобороны, на купянском направлении в течение недели "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии "заняты более выгодные рубежи и позиции". Отражено 46 атак противника в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. В районах Синьковки, Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанск и населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902555940.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, луганская народная республика