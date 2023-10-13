Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 13.10.2023 (обновлено: 15:17 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vs-1902551980.html
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении
Войска Украины с начала этой недели потеряли на Купянском направлении более 830 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:56
2023-10-13T15:17
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386624_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_2aff7c07908df4a3596812b23c4bb1b5.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Войска Украины с начала этой недели потеряли на Купянском направлении более 830 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В частности, отметили в Минобороны, на купянском направлении в течение недели "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии "заняты более выгодные рубежи и позиции". Отражено 46 атак противника в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. В районах Синьковки, Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанск и населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902555940.html
https://ria.ru/20231013/ataki-1902552635.html
россия
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386624_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_fa5ca8470286b653466619bc67ac426c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Вооруженные силы России улучшили позиции на Купянском направлении

МО: ВС РФ отразили 46 атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Войска Украины с начала этой недели потеряли на Купянском направлении более 830 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В частности, отметили в Минобороны, на купянском направлении в течение недели "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и огня артиллерии "заняты более выгодные рубежи и позиции". Отражено 46 атак противника в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. В районах Синьковки, Тимковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ
Вчера, 15:06
"Потери противника составили свыше 830 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. В районе города Волчанск и населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения иностранных наемников и 1-й бригады специального назначения ВСУ", - отметили в ведомстве.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Российские военные отразили за неделю 17 атак на Донецком направлении
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала