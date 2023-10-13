"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной
Журналист Гарднер: война на два фронта из-за Украины и Израиля истощит США
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем, заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала.
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"Похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее", — сказал он.
Как отметил Гарднер, аналогичную обеспокоенность также выразила министр армии США Кристин Вормут.
"На пресс-конференции Вормут заявила, что США, возможно, не смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов", — добавил журналист.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.