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"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной - РИА Новости, 13.10.2023
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02:55 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/voyna-1902412057.html
"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной
"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной - РИА Новости, 13.10.2023
"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной
США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем, заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T02:55
2023-10-13T02:55
в мире
сша
украина
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
стивен гарднер
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем, заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала."Похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее", — сказал он.Как отметил Гарднер, аналогичную обеспокоенность также выразила министр армии США Кристин Вормут."На пресс-конференции Вормут заявила, что США, возможно, не смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов", — добавил журналист.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231013/novosti-1902407818.html
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в мире, сша, украина, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стивен гарднер
В мире, США, Украина, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Стивен Гарднер
"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной

Журналист Гарднер: война на два фронта из-за Украины и Израиля истощит США

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем, заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала.
«
"Похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее", — сказал он.
Как отметил Гарднер, аналогичную обеспокоенность также выразила министр армии США Кристин Вормут.
"На пресс-конференции Вормут заявила, что США, возможно, не смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов", — добавил журналист.
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Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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В миреСШАУкраинаИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСтивен Гарднер
 
 
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