https://ria.ru/20231013/voyna-1902412057.html

"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной

"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной - РИА Новости, 13.10.2023

"На грани войны". В США забили тревогу из-за ситуации с Израилем и Украиной

США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем, заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T02:55

2023-10-13T02:55

2023-10-13T02:55

в мире

сша

украина

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

стивен гарднер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902231668_192:636:2702:2048_1920x0_80_0_0_7eea6526650f6ee9046f6affb58b35b1.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем, заявил американский журналист Стивен Гарднер в эфире своего YouTube-канала."Похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее", — сказал он.Как отметил Гарднер, аналогичную обеспокоенность также выразила министр армии США Кристин Вормут."На пресс-конференции Вормут заявила, что США, возможно, не смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование для экстренного производства оружия и боеприпасов", — добавил журналист.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231013/novosti-1902407818.html

https://ria.ru/20231012/izrail-1902404413.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, стивен гарднер