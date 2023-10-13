https://ria.ru/20231013/vizit-1902439463.html

Эксперт назвал главную цель визита Блинкена в Израиль

Эксперт назвал главную цель визита Блинкена в Израиль - РИА Новости, 13.10.2023

Эксперт назвал главную цель визита Блинкена в Израиль

Главная цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль - обсуждение наземной операции в Газе, несмотря на то, что у Вашингтона есть сомнения по этому... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:02

2023-10-13T10:02

2023-10-13T10:02

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энтони блинкен

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главная цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль - обсуждение наземной операции в Газе, несмотря на то, что у Вашингтона есть сомнения по этому поводу, он вынужден будет согласиться на ее проведение, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства информировала, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в четверг приветствовал Энтони Блинкена, прибывшего в Тель-Авив с визитом в знак солидарности и поддержки Израиля, Блинкен, как ожидается, проведет встречи с Коэном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в штабе минобороны в Тель-Авиве. "Главная цель визита Блинкена в Израиль - это разрешение на наземную операцию в Газе. Они должны этот вопрос решить. Судя по тому, что Израиль призвал население Газы к эвакуации, он требует проведение наземной операции", - сказал Брутер. Эксперт добавил, что у США есть сомнения по поводу сухопутной операции, но, "скорее всего, Вашингтон вынужден будет согласиться на ее проведение, потому что другого решения в сложившейся для Израиля ситуации нет". "Если Израиль не проведет наземную операцию, международное общественное мнение будет считать, что Израиль не додавил (ХАМАС), а значит, он слабый. Им нужно наказать всех арабов, а арабы должны промолчать", - отметил он. Брутер подчеркнул, что в ходе визита Блинкена в Израиль вряд ли будет обсуждаться тема отправки американских военных в сектор Газа. Ранее источник в администрации Палестины говорил РИА Новости, что Аббас встретится в пятницу в Аммане с Блинкеном. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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в мире, израиль, энтони блинкен, владимир брутер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, хамас