https://ria.ru/20231013/veschestva-1902677670.html

Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной

Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной - РИА Новости, 14.10.2023

Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал изучить материалы с доказательствами применения запрещенных веществ... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-13T21:36

2023-10-13T21:36

2023-10-14T09:13

россия

украина

организация по запрещению химического оружия

в мире

нидерланды

александр шульгин

фернандо ариас

генеральная ассамблея оон

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ГААГА, 13 окт — РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал изучить материалы с доказательствами применения запрещенных веществ Украиной, сообщил РИА Новости постпред России при организации, посол в Нидерландах Александр Шульгин."Шестого октября я действительно встретился с генеральным директором Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещенных по КЗХО веществ. <...> Гендиректор принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы", — заявил собеседник агентства.По его словам, эта информация имеет гриф ОЗХО "особо защищено": такой формат выбрали для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему."Рассчитываем на объективный и профессиональный подход экспертов Техсекретариата ОЗХО", — отметил Шульгин.Постпред напомнил, что Россия неоднократно доводила до сведения Техсекретариата и государств — участников КЗХО, а также до Совета Безопасности и Генассамблеи ООН информацию о подготовке и осуществлении Киевом провокаций с использованием токсичных химикатов и их реальном применении украинскими формированиями против российских военных."О наличии у украинских и иностранных боевиков ХСББ и непосредственно гранат К-51 наглядно свидетельствует один из видеороликов, показанных на украинском телевидении, в котором их демонстрируют иностранные наемники, действующие в интересах спецслужб одной из стран НАТО в целях организации провокаций по сирийскому сценарию", — уточнил дипломат.Шульгин добавил, что в минувшую среду МИД России опубликовал соответствующее видео на своем сайте.Москва направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов, подчеркивал ранее представитель России при организации.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901452069.html

https://ria.ru/20230913/snaryady-1896076368.html

https://ria.ru/20231006/fsb-1900863551.html

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россия, украина, организация по запрещению химического оружия, в мире, нидерланды, александр шульгин, фернандо ариас, генеральная ассамблея оон, оон, киев