https://ria.ru/20231013/veschestva-1902677670.html
Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной
Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной - РИА Новости, 14.10.2023
Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной
Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал изучить материалы с доказательствами применения запрещенных веществ... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T21:36
2023-10-13T21:36
2023-10-14T09:13
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организация по запрещению химического оружия
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нидерланды
александр шульгин
фернандо ариас
генеральная ассамблея оон
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ГААГА, 13 окт — РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал изучить материалы с доказательствами применения запрещенных веществ Украиной, сообщил РИА Новости постпред России при организации, посол в Нидерландах Александр Шульгин."Шестого октября я действительно встретился с генеральным директором Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещенных по КЗХО веществ. <...> Гендиректор принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы", — заявил собеседник агентства.По его словам, эта информация имеет гриф ОЗХО "особо защищено": такой формат выбрали для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему."Рассчитываем на объективный и профессиональный подход экспертов Техсекретариата ОЗХО", — отметил Шульгин.Постпред напомнил, что Россия неоднократно доводила до сведения Техсекретариата и государств — участников КЗХО, а также до Совета Безопасности и Генассамблеи ООН информацию о подготовке и осуществлении Киевом провокаций с использованием токсичных химикатов и их реальном применении украинскими формированиями против российских военных."О наличии у украинских и иностранных боевиков ХСББ и непосредственно гранат К-51 наглядно свидетельствует один из видеороликов, показанных на украинском телевидении, в котором их демонстрируют иностранные наемники, действующие в интересах спецслужб одной из стран НАТО в целях организации провокаций по сирийскому сценарию", — уточнил дипломат.Шульгин добавил, что в минувшую среду МИД России опубликовал соответствующее видео на своем сайте.Москва направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов, подчеркивал ранее представитель России при организации.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901452069.html
https://ria.ru/20230913/snaryady-1896076368.html
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россия, украина, организация по запрещению химического оружия, в мире, нидерланды, александр шульгин, фернандо ариас, генеральная ассамблея оон, оон, киев
Россия, Украина, Организация по запрещению химического оружия, В мире, Нидерланды, Александр Шульгин, Фернандо Ариас, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Киев
Россия передала ОЗХО доказательства применения запрещенных веществ Украиной
Постпред Шульгин передал ОЗХО данные о применении запрещенных веществ Украиной
ГААГА, 13 окт — РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас обещал изучить материалы с доказательствами применения запрещенных веществ Украиной, сообщил РИА Новости постпред России при организации, посол в Нидерландах Александр Шульгин.
"Шестого октября я действительно встретился с генеральным директором Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасом и передал ему материалы, содержащие доказательства применения украинскими националистами запрещенных по КЗХО веществ. <...> Гендиректор принял от нас эти сведения. Заверил, что они будут внимательно изучены и проанализированы", — заявил собеседник агентства.
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По его словам, эта информация имеет гриф ОЗХО "особо защищено": такой формат выбрали для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему.
«
"Рассчитываем на объективный и профессиональный подход экспертов Техсекретариата ОЗХО", — отметил Шульгин.
Постпред напомнил, что Россия неоднократно доводила до сведения Техсекретариата и государств — участников КЗХО, а также до Совета Безопасности и Генассамблеи ООН информацию о подготовке и осуществлении Киевом
провокаций с использованием токсичных химикатов и их реальном применении украинскими формированиями против российских военных.
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"О наличии у украинских и иностранных боевиков ХСББ и непосредственно гранат К-51 наглядно свидетельствует один из видеороликов, показанных на украинском телевидении, в котором их демонстрируют иностранные наемники, действующие в интересах спецслужб одной из стран НАТО в целях организации провокаций по сирийскому сценарию", — уточнил дипломат.
Шульгин добавил, что в минувшую среду МИД России опубликовал соответствующее видео
на своем сайте.
Москва
направила 23 ноты в секретариат ОЗХО об использовании Киевом токсичных веществ как химоружия, но там пока не видят необходимости направлять на Украину специалистов, подчеркивал ранее представитель России при организации.
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