https://ria.ru/20231013/vdv-1902504520.html

Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ

Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023

Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ

Разведгруппа российских десантников при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили наблюдательный пункт ВС Украины к северу от... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:58

2023-10-13T12:58

2023-10-13T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Разведгруппа российских десантников при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили наблюдательный пункт ВС Украины к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Разведгруппа десантников обнаружила в лесном массиве наблюдательный пункт ВСУ. Для его уничтожения был направлен расчет ПТРК "Фагот", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что десантники скрытно выдвинулись к месту пуска. "Десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" по вражеской технике и живой силе противника", - добавили в оборонном ведомстве.Боец расчета с позывным "Бурят" рассказал, что при уничтожении наблюдательного пункта удалось подбить два танка, БМП Bradley и нанести урон пехоте противника. "Отработали быстро, четко, слаженно, без потерь. Потери в технике были у ВСУ, и в пехоте тоже потери были", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20231012/tank-1902147038.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, ситуация в днр и лнр