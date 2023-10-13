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Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 13.10.2023 (обновлено: 13:29 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vdv-1902504520.html
Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ
Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ
Разведгруппа российских десантников при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили наблюдательный пункт ВС Украины к северу от... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:58
2023-10-13T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Разведгруппа российских десантников при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили наблюдательный пункт ВС Украины к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Разведгруппа десантников обнаружила в лесном массиве наблюдательный пункт ВСУ. Для его уничтожения был направлен расчет ПТРК "Фагот", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что десантники скрытно выдвинулись к месту пуска. "Десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" по вражеской технике и живой силе противника", - добавили в оборонном ведомстве.Боец расчета с позывным "Бурят" рассказал, что при уничтожении наблюдательного пункта удалось подбить два танка, БМП Bradley и нанести урон пехоте противника. "Отработали быстро, четко, слаженно, без потерь. Потери в технике были у ВСУ, и в пехоте тоже потери были", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20231012/tank-1902147038.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
украина
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безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские десантники уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили из "Фагота" наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВоеннослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот"
Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК Фагот - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Военнослужащий проводит боевые стрельбы из ПТРК "Фагот". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Разведгруппа российских десантников при помощи переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили наблюдательный пункт ВС Украины к северу от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Разведгруппа десантников обнаружила в лесном массиве наблюдательный пункт ВСУ. Для его уничтожения был направлен расчет ПТРК "Фагот", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что десантники скрытно выдвинулись к месту пуска.
"Десантники совершили пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК "Фагот" по вражеской технике и живой силе противника", - добавили в оборонном ведомстве.
Боец расчета с позывным "Бурят" рассказал, что при уничтожении наблюдательного пункта удалось подбить два танка, БМП Bradley и нанести урон пехоте противника. "Отработали быстро, четко, слаженно, без потерь. Потери в технике были у ВСУ, и в пехоте тоже потери были", - добавил собеседник.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Опубликованы кадры уничтожения под Авдеевкой украинского танка
12 октября, 00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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