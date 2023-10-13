https://ria.ru/20231013/vasilev-1902516378.html

Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России

Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России - РИА Новости, 13.10.2023

Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России

Историк моды и телеведущий Алекснадр Васильев стал гостем недавнего выпуска шоу "Мадонна Мур", опубликованного на YouTube, где объяснил, почему не может... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:51

2023-10-13T13:51

2023-10-13T14:03

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Историк моды и телеведущий Алекснадр Васильев стал гостем недавнего выпуска шоу "Мадонна Мур", опубликованного на YouTube, где объяснил, почему не может работать в России. По словам экс-ведущего программы "Модный приговор", все дело в некой женщине, которая работает в органах власти. "В каких-то городах я очень даже приветствуюсь, делаю рекламы, баннеры и выступления, а в каких-то городах они говорят: "Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина". Иными словами, дезорганизация. То так, то сяк, – пояснил Васильев. – Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит".Васильев добавил, что сейчас ему приходится зарабатывать за рубежом. "У меня много выставок: сейчас одна идет в Праге, другая – в Латвии, еще три в Литве, а также много выступлений", – отметил ведущий. Историк моды также опроверг слухи о том, что не живет в нашей стране. "Жить и работать – разные вещи. Я не работаю в России, но я часто живу", – заявил он. После начала спецоперации Александр Васильев осудил ее. Вскоре он перестал появляться в эфире российских телеканалов и на светских мероприятиях.

https://ria.ru/20230614/vasilev-1877987651.html

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новости шоу-бизнеса, александр васильев (историк моды), россия, знаменитости, прага, латвия, youtube