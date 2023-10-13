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Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России - РИА Новости, 13.10.2023
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Шоубиз
 
13:51 13.10.2023 (обновлено: 14:03 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/vasilev-1902516378.html
Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России
Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России - РИА Новости, 13.10.2023
Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России
Историк моды и телеведущий Алекснадр Васильев стал гостем недавнего выпуска шоу "Мадонна Мур", опубликованного на YouTube, где объяснил, почему не может... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:51
2023-10-13T14:03
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Историк моды и телеведущий Алекснадр Васильев стал гостем недавнего выпуска шоу "Мадонна Мур", опубликованного на YouTube, где объяснил, почему не может работать в России. По словам экс-ведущего программы "Модный приговор", все дело в некой женщине, которая работает в органах власти. "В каких-то городах я очень даже приветствуюсь, делаю рекламы, баннеры и выступления, а в каких-то городах они говорят: "Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина". Иными словами, дезорганизация. То так, то сяк, – пояснил Васильев. – Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит".Васильев добавил, что сейчас ему приходится зарабатывать за рубежом. "У меня много выставок: сейчас одна идет в Праге, другая – в Латвии, еще три в Литве, а также много выступлений", – отметил ведущий. Историк моды также опроверг слухи о том, что не живет в нашей стране. "Жить и работать – разные вещи. Я не работаю в России, но я часто живу", – заявил он. После начала спецоперации Александр Васильев осудил ее. Вскоре он перестал появляться в эфире российских телеканалов и на светских мероприятиях.
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новости шоу-бизнеса, александр васильев (историк моды), россия, знаменитости, прага, латвия, youtube
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Александр Васильев (историк моды), Россия, Знаменитости, Прага, Латвия, YouTube
Историк моды Васильев объяснил, почему не может работать в России

Александр Васильев заявил, что ему мстит отвергнутая им женщина в верхах власти

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Историк моды и телеведущий Алекснадр Васильев стал гостем недавнего выпуска шоу "Мадонна Мур", опубликованного на YouTube, где объяснил, почему не может работать в России.
По словам экс-ведущего программы "Модный приговор", все дело в некой женщине, которая работает в органах власти.
«
"В каких-то городах я очень даже приветствуюсь, делаю рекламы, баннеры и выступления, а в каких-то городах они говорят: "Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина". Иными словами, дезорганизация. То так, то сяк, – пояснил Васильев. – Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит".
Васильев добавил, что сейчас ему приходится зарабатывать за рубежом.
«
"У меня много выставок: сейчас одна идет в Праге, другая – в Латвии, еще три в Литве, а также много выступлений", – отметил ведущий.
Историк моды также опроверг слухи о том, что не живет в нашей стране. "Жить и работать – разные вещи. Я не работаю в России, но я часто живу", – заявил он.
После начала спецоперации Александр Васильев осудил ее. Вскоре он перестал появляться в эфире российских телеканалов и на светских мероприятиях.
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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