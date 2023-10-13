https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html
На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный
На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный - РИА Новости, 13.10.2023
На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный
Дети, чьи отцы отказываются воевать в украинской армии, подвергаются нападкам в украинских школах, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен военный 77-й бригады... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:30
2023-10-13T21:30
2023-10-13T21:30
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 окт - РИА Новости. Дети, чьи отцы отказываются воевать в украинской армии, подвергаются нападкам в украинских школах, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен военный 77-й бригады ВСУ Александр Геращенко. Ранее сообщалось, что двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа под Артемовском в Донбассе. "Никто не хочет воевать… Но у кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме (за отказ идти в ряды украинской армии – ред.) или прятался. В школе могут обзывать детей: "Мой отец воевал, а твой убегал"… Поэтому люди воюют", - рассказал Геращенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20231013/artemovsk-1902675506.html
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"Никто не хочет воевать" – пленные десантники о настрое солдат в рядах ВСУ
Сдавшиеся в плен украинские десантники рассказали, что в рядах украинской армии на артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления
2023-10-13T21:30
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в мире, украина, артемовский, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовский, Донбасс, Вооруженные силы Украины
На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный
Украинский пленный: в школах обзывают детей, чьи отцы отказались воевать в ВСУ