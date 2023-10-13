https://ria.ru/20231013/ukraine-1902677008.html

На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный

На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный - РИА Новости, 13.10.2023

На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный

Дети, чьи отцы отказываются воевать в украинской армии, подвергаются нападкам в украинских школах, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен военный 77-й бригады... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:30

2023-10-13T21:30

2023-10-13T21:30

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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 окт - РИА Новости. Дети, чьи отцы отказываются воевать в украинской армии, подвергаются нападкам в украинских школах, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен военный 77-й бригады ВСУ Александр Геращенко. Ранее сообщалось, что двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа под Артемовском в Донбассе. "Никто не хочет воевать… Но у кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме (за отказ идти в ряды украинской армии – ред.) или прятался. В школе могут обзывать детей: "Мой отец воевал, а твой убегал"… Поэтому люди воюют", - рассказал Геращенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20231013/artemovsk-1902675506.html

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"Никто не хочет воевать" – пленные десантники о настрое солдат в рядах ВСУ Сдавшиеся в плен украинские десантники рассказали, что в рядах украинской армии на артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления 2023-10-13T21:30 true PT2M16S

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в мире, украина, артемовский, донбасс, вооруженные силы украины