СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине
MWM: Запад заставит Киев пойти на мирные переговоры из-за войны в Израиле
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Западные страны могут вынудить Киев пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта, пишет MWM.
"В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров", — говорится в материале.
В статье отмечается, что в последние месяцы украинские войска терпят неудачи, а их потери исчисляются десятками тысяч. Ранее широко распространялись прогнозы, что провал дорогостоящего наступления, финансируемого в основном Западом, только усилит призывы к пересмотру дальнейшей помощи ВСУ.
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"Наступление ХАМАС способно серьезно подорвать способность Киева продолжать военные действия, поскольку украинские флаги, вывешенные в знак солидарности по всему западному миру, начали заменяться израильскими", — добавил автор.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против бригад ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.