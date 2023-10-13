https://ria.ru/20231013/ukraina-1902666681.html

СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине

СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине

Западные страны могут вынудить Киев пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта, пишет MWM. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:18

2023-10-13T20:18

2023-10-13T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

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биньямин нетаньяху

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Западные страны могут вынудить Киев пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта, пишет MWM."В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров", — говорится в материале.В статье отмечается, что в последние месяцы украинские войска терпят неудачи, а их потери исчисляются десятками тысяч. Ранее широко распространялись прогнозы, что провал дорогостоящего наступления, финансируемого в основном Западом, только усилит призывы к пересмотру дальнейшей помощи ВСУ."Наступление ХАМАС способно серьезно подорвать способность Киева продолжать военные действия, поскольку украинские флаги, вывешенные в знак солидарности по всему западному миру, начали заменяться израильскими", — добавил автор.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против бригад ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html

https://ria.ru/20231013/zapadnya-1902636399.html

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в мире, израиль, киев, россия, биньямин нетаньяху, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году