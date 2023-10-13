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СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 13.10.2023 (обновлено: 21:41 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902666681.html
СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине
СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине
Западные страны могут вынудить Киев пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта, пишет MWM. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T20:18
2023-10-13T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
киев
россия
биньямин нетаньяху
хамас
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Западные страны могут вынудить Киев пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта, пишет MWM."В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров", — говорится в материале.В статье отмечается, что в последние месяцы украинские войска терпят неудачи, а их потери исчисляются десятками тысяч. Ранее широко распространялись прогнозы, что провал дорогостоящего наступления, финансируемого в основном Западом, только усилит призывы к пересмотру дальнейшей помощи ВСУ."Наступление ХАМАС способно серьезно подорвать способность Киева продолжать военные действия, поскольку украинские флаги, вывешенные в знак солидарности по всему западному миру, начали заменяться израильскими", — добавил автор.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против бригад ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902548183.html
https://ria.ru/20231013/zapadnya-1902636399.html
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в мире, израиль, киев, россия, биньямин нетаньяху, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Киев, Россия, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Запад готовит неожиданный удар по Украине

MWM: Запад заставит Киев пойти на мирные переговоры из-за войны в Израиле

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Западные страны могут вынудить Киев пойти на переговоры с Россией из-за обострения арабо-израильского конфликта, пишет MWM.
"В условиях, когда Украина, как представляется, все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление помощи Израилю позволит западному блоку сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский
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В статье отмечается, что в последние месяцы украинские войска терпят неудачи, а их потери исчисляются десятками тысяч. Ранее широко распространялись прогнозы, что провал дорогостоящего наступления, финансируемого в основном Западом, только усилит призывы к пересмотру дальнейшей помощи ВСУ.
«
"Наступление ХАМАС способно серьезно подорвать способность Киева продолжать военные действия, поскольку украинские флаги, вывешенные в знак солидарности по всему западному миру, начали заменяться израильскими", — добавил автор.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против бригад ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Президент Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильКиевРоссияБиньямин НетаньяхуХамасВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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