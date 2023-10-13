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Венгрия выразила сожаление из-за поднятия Украиной платы за транзит нефти - РИА Новости, 13.10.2023
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17:11 13.10.2023 (обновлено: 18:18 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902608287.html
Венгрия выразила сожаление из-за поднятия Украиной платы за транзит нефти
Венгрия выразила сожаление из-за поднятия Украиной платы за транзит нефти - РИА Новости, 13.10.2023
Венгрия выразила сожаление из-за поднятия Украиной платы за транзит нефти
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона предпочла бы, чтобы Украина не поднимала плату за... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:11
2023-10-13T18:18
экономика
цены на нефть
украина
венгрия
петер сийярто
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона предпочла бы, чтобы Украина не поднимала плату за транзит нефти, и надеется, что больше эту плату поднимать не будут. "Это (подъем тарифов за транзит) точно не хорошие новости, потому что нам приходится платить больше за нефть, а кому нравится платить больше, верно? Было бы лучше, если бы они не подняли тариф за транзит, но поскольку нефтепровод находится на территории Украины, мы как бы зависим от их решений. Мы надеемся, что они больше не примут решений о дополнительном подъеме (платы)", - заявил Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".В 2023 году тариф за транзит нефти по участку нефтепровода "Дружба", проходящему через Украину, был повышен трижды. В январе он вырос с 11,5 евро до 13,6 евро за тонну, в июне был дополнительно увеличен с 13,6 до 17 евро, а с 1 августа составляет 21 евро за тонну."Укртранснафта" ранее аргументировала необходимость роста тарифов проблемами, связанными с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины, а также ростом расходов на организацию условий труда и охрану объектов. В то же время нефтеперекачивающие станции (НПС) нефтепровода "Дружба" регулярно подвергаются атакам и обстрелам на территории России, о разрушениях НПС на территории Украины не сообщалось. При этом расчеты РИА Новости свидетельствуют, что удельный тариф на прокачку нефти на Украине составляет 3,27 доллара за тоннокилометр, а в России - 0,75 доллара.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231005/putin-1900785709.html
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экономика, цены на нефть, украина, венгрия, петер сийярто, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Цены на нефть, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Венгрия выразила сожаление из-за поднятия Украиной платы за транзит нефти

Сийярто: Венгрия предпочла бы, чтобы Украина не поднимала плату за транзит нефти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона предпочла бы, чтобы Украина не поднимала плату за транзит нефти, и надеется, что больше эту плату поднимать не будут.
"Это (подъем тарифов за транзит) точно не хорошие новости, потому что нам приходится платить больше за нефть, а кому нравится платить больше, верно? Было бы лучше, если бы они не подняли тариф за транзит, но поскольку нефтепровод находится на территории Украины, мы как бы зависим от их решений. Мы надеемся, что они больше не примут решений о дополнительном подъеме (платы)", - заявил Сийярто журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя".
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В 2023 году тариф за транзит нефти по участку нефтепровода "Дружба", проходящему через Украину, был повышен трижды. В январе он вырос с 11,5 евро до 13,6 евро за тонну, в июне был дополнительно увеличен с 13,6 до 17 евро, а с 1 августа составляет 21 евро за тонну.
"Укртранснафта" ранее аргументировала необходимость роста тарифов проблемами, связанными с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины, а также ростом расходов на организацию условий труда и охрану объектов. В то же время нефтеперекачивающие станции (НПС) нефтепровода "Дружба" регулярно подвергаются атакам и обстрелам на территории России, о разрушениях НПС на территории Украины не сообщалось. При этом расчеты РИА Новости свидетельствуют, что удельный тариф на прокачку нефти на Украине составляет 3,27 доллара за тоннокилометр, а в России - 0,75 доллара.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаВенгрияПетер СийяртоФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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