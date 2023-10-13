https://ria.ru/20231013/ukraina-1902557423.html

В США рассказали об украинской "армии зомби"

В США рассказали об украинской "армии зомби" - РИА Новости, 13.10.2023

В США рассказали об украинской "армии зомби"

Отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать "армию зомби", приводит слова журналиста и блогера... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:09

2023-10-13T15:09

2023-10-13T16:22

в мире

украина

киев

европа

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать "армию зомби", приводит слова журналиста и блогера Клейтона Морриса сербское издание "Политика"."Они (киевские власти. — Прим. ред.) прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины", — говорится в статье.Если сведения Морриса окажутся правдой, то у Киева будет армия, в которой одна часть солдат не отдает себе отчета в действиях, а второй уже нечего терять после многочисленных совершенных преступлений, отмечает издание.Таким образом, это может стать началом конца для Украины, которая уже давно теряет поддержку международного сообщества и может окончательно "вырыть себе могилу", заключает автор.В начале сентября Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому под мобилизацию подпадут ограниченно годные к военной службе мужчины. В частности, речь идет о людях с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, хроническими заболеваниями крови и кровеносных органов, легкими невротическими расстройствами и тому подобными болезнями.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902491135.html

https://ria.ru/20231012/vsu-1902190686.html

украина

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский