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В США рассказали об украинской "армии зомби" - РИА Новости, 13.10.2023
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15:09 13.10.2023 (обновлено: 16:22 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902557423.html
В США рассказали об украинской "армии зомби"
В США рассказали об украинской "армии зомби" - РИА Новости, 13.10.2023
В США рассказали об украинской "армии зомби"
Отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать "армию зомби", приводит слова журналиста и блогера... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:09
2023-10-13T16:22
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать "армию зомби", приводит слова журналиста и блогера Клейтона Морриса сербское издание "Политика"."Они (киевские власти. — Прим. ред.) прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины", — говорится в статье.Если сведения Морриса окажутся правдой, то у Киева будет армия, в которой одна часть солдат не отдает себе отчета в действиях, а второй уже нечего терять после многочисленных совершенных преступлений, отмечает издание.Таким образом, это может стать началом конца для Украины, которая уже давно теряет поддержку международного сообщества и может окончательно "вырыть себе могилу", заключает автор.В начале сентября Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому под мобилизацию подпадут ограниченно годные к военной службе мужчины. В частности, речь идет о людях с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, хроническими заболеваниями крови и кровеносных органов, легкими невротическими расстройствами и тому подобными болезнями.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902491135.html
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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский
В США рассказали об украинской "армии зомби"

Американский журналист Моррис: Киев создает армию из тяжелобольных украинцев

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Отчаявшаяся из-за провала контрнаступления Украина, которой не хватает мужчин на фронте, решила создать "армию зомби", приводит слова журналиста и блогера Клейтона Морриса сербское издание "Политика".
"Они (киевские власти. — Прим. ред.) прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины", — говорится в статье.
Если сведения Морриса окажутся правдой, то у Киева будет армия, в которой одна часть солдат не отдает себе отчета в действиях, а второй уже нечего терять после многочисленных совершенных преступлений, отмечает издание.
Таким образом, это может стать началом конца для Украины, которая уже давно теряет поддержку международного сообщества и может окончательно "вырыть себе могилу", заключает автор.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Сотни тысяч. Минобороны Украины сообщило неутешительную новость
Вчера, 12:12
В начале сентября Минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому под мобилизацию подпадут ограниченно годные к военной службе мужчины. В частности, речь идет о людях с клинически излеченным туберкулезом, бессимптомным ВИЧ, хроническими заболеваниями крови и кровеносных органов, легкими невротическими расстройствами и тому подобными болезнями.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Экс-премьер Украины рассказал о кошмаре в рядах ВСУ
12 октября, 10:08
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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