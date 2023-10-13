Рейтинг@Mail.ru
Азаров: Киев пытается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902517481.html
Азаров: Киев пытается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле
Азаров: Киев пытается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023
Азаров: Киев пытается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле
Владимир Зеленский на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытается не потерять поддержку Запада в период продолжающегося украинского кризиса,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:31
2023-10-13T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
николай азаров (политик)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытается не потерять поддержку Запада в период продолжающегося украинского кризиса, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. "Зеленский пытается использовать ситуацию в Израиле, чтобы удержать поддержку Западом украинского кризиса. Зеленский хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером", - написал Азаров в социальной сети. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/zlost-1902417609.html
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902186815.html
https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902081803.html
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, николай азаров (политик), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР, Николай Азаров (политик), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Азаров: Киев пытается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле

Азаров: Зеленский пытается не потерять поддержку Запада из-за ситуации в Израиле

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне обострения палестино-израильского конфликта пытается не потерять поддержку Запада в период продолжающегося украинского кризиса, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Зеленский пытается использовать ситуацию в Израиле, чтобы удержать поддержку Западом украинского кризиса. Зеленский хочет "прицепиться" к еврейскому вопросу, чтобы хоть что-то для себя выбить, но уже не под первым, а под вторым номером", - написал Азаров в социальной сети. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать военную помощь Украине бесконечно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Ты жалок". Слова Зеленского об Израиле разозлили пользователей Сети
Вчера, 05:44
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Последствия обстрела в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Турции раскрыли роль Украины в израильском конфликте
12 октября, 09:45
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Песков заявил, что Зеленский начинает надоедать США и Европе
11 октября, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРНиколай Азаров (политик)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала