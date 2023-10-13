Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902505935.html
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей - РИА Новости, 13.10.2023
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей
Власти Украины расширяют зону насильственной эвакуации жителей подконтрольной ему территории области на запад от Херсона, заявил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:02
2023-10-13T13:02
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
украина
россия
херсонская область
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Украины расширяют зону насильственной эвакуации жителей подконтрольной ему территории области на запад от Херсона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевский режим расширяет зону насильственной эвакуации жителей Херсонщины на запад от Херсона. Оккупационная "администрация" заявила, что будет вывозить семьи с детьми из сёл Станислав, Широкая Балка и Александровка, что расположены на берегу Днепро-Бугского лимана", - написал Сальдо. Сальдо отметил, что тем самым киевские власти готовят очередные провокации и забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют.
https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889648108.html
херсон
украина
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсон, украина, россия, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей

Сальдо: Киев расширяет зону принудительной эвакуации на запад от Херсона

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Украины расширяют зону насильственной эвакуации жителей подконтрольной ему территории области на запад от Херсона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Киевский режим расширяет зону насильственной эвакуации жителей Херсонщины на запад от Херсона. Оккупационная "администрация" заявила, что будет вывозить семьи с детьми из сёл Станислав, Широкая Балка и Александровка, что расположены на берегу Днепро-Бугского лимана", - написал Сальдо.
Сальдо отметил, что тем самым киевские власти готовят очередные провокации и забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют.
Пограничной служба Украины в Купянске - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Украинские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из Купянска
11 августа, 22:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонУкраинаРоссияХерсонская областьВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала