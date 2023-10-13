https://ria.ru/20231013/ukraina-1902505935.html
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей - РИА Новости, 13.10.2023
Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей
Власти Украины расширяют зону насильственной эвакуации жителей подконтрольной ему территории области на запад от Херсона, заявил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:02
2023-10-13T13:02
2023-10-13T13:02
специальная военная операция на украине
безопасность
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херсонская область
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Украины расширяют зону насильственной эвакуации жителей подконтрольной ему территории области на запад от Херсона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевский режим расширяет зону насильственной эвакуации жителей Херсонщины на запад от Херсона. Оккупационная "администрация" заявила, что будет вывозить семьи с детьми из сёл Станислав, Широкая Балка и Александровка, что расположены на берегу Днепро-Бугского лимана", - написал Сальдо. Сальдо отметил, что тем самым киевские власти готовят очередные провокации и забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют.
https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889648108.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей
Сальдо: Киев расширяет зону принудительной эвакуации на запад от Херсона