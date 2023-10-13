https://ria.ru/20231013/ukraina-1902505935.html

Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей

Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей - РИА Новости, 13.10.2023

Сальдо заявил, что Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей

Власти Украины расширяют зону насильственной эвакуации жителей подконтрольной ему территории области на запад от Херсона, заявил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:02

2023-10-13T13:02

2023-10-13T13:02

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

украина

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херсонская область

владимир сальдо

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Власти Украины расширяют зону насильственной эвакуации жителей подконтрольной ему территории области на запад от Херсона, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевский режим расширяет зону насильственной эвакуации жителей Херсонщины на запад от Херсона. Оккупационная "администрация" заявила, что будет вывозить семьи с детьми из сёл Станислав, Широкая Балка и Александровка, что расположены на берегу Днепро-Бугского лимана", - написал Сальдо. Сальдо отметил, что тем самым киевские власти готовят очередные провокации и забирают людей как товар с территорий, которые скоро потеряют.

https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889648108.html

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украина

россия

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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