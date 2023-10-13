https://ria.ru/20231013/ukraina-1902491135.html
Сотни тысяч. Минобороны Украины сообщило неутешительную новость
Сотни тысяч. Минобороны Украины сообщило неутешительную новость - РИА Новости, 13.10.2023
Сотни тысяч. Минобороны Украины сообщило неутешительную новость
Украинцы массово пытаются уклониться от призыва на фронт, цитирует "Страна.ua" заместителя министра обороны Наталию Калмыкову. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:12
2023-10-13T12:12
2023-10-13T18:56
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владимир зеленский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинцы массово пытаются уклониться от призыва на фронт, цитирует "Страна.ua" заместителя министра обороны Наталию Калмыкову. "К сожалению, очень много людей — это измеряется в десятках, сотнях тысяч — создают для себя <...> условия, чтобы избежать мобилизации", — сказала она.Замминистра добавила, что правительство будет вносить правки в нормативно-правовые акты, но не уточнила, какого они будут рода.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20231007/vsu-1901134274.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Сотни тысяч. Минобороны Украины сообщило неутешительную новость
Замглавы МО Украины Калмыкова: сотни тысяч граждан пытаются избежать мобилизации
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Украинцы массово пытаются уклониться от призыва на фронт, цитирует "Страна.ua
" заместителя министра обороны Наталию Калмыкову.
"К сожалению, очень много людей — это измеряется в десятках, сотнях тысяч — создают для себя <...> условия, чтобы избежать мобилизации", — сказала она.
Замминистра добавила, что правительство будет вносить правки в нормативно-правовые акты, но не уточнила, какого они будут рода.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.
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Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
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