В Германии Зеленского поймали на лжи
Junge Welt: Зеленский врет украинцам о ситуации на Украине
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе — совершенно другое, написал Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt.
"В вечернем видеообращении Зеленский восхвалял "мужество и единство" украинцев как залог будущей победы. За несколько часов до этого на встрече с министрами обороны стран НАТО Зеленский воздержался от подобных нравоучений и заявил, что Украину могут спасти только дальнейшие и ускоренные поставки западных вооружений", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Запад не хочет больше поставлять вооружения Украине.
"Бельгия и Великобритания заявили, что их арсеналы пусты, а США — что хотят помочь Украине создать собственные военно-воздушные силы, признав, что на сегодняшний день у Киева таковых фактически нет", — заключает автор.
"Бельгия и Великобритания заявили, что их арсеналы пусты, а США — что хотят помочь Украине создать собственные военно-воздушные силы, признав, что на сегодняшний день у Киева таковых фактически нет", — заключает автор.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.