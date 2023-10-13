https://ria.ru/20231013/ukraina-1902484156.html

В Германии Зеленского поймали на лжи

В Германии Зеленского поймали на лжи - РИА Новости, 13.10.2023

В Германии Зеленского поймали на лжи

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе — совершенно другое, написал... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:56

2023-10-13T11:56

2023-10-13T14:58

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе — совершенно другое, написал Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt."В вечернем видеообращении Зеленский восхвалял "мужество и единство" украинцев как залог будущей победы. За несколько часов до этого на встрече с министрами обороны стран НАТО Зеленский воздержался от подобных нравоучений и заявил, что Украину могут спасти только дальнейшие и ускоренные поставки западных вооружений", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Запад не хочет больше поставлять вооружения Украине. "Бельгия и Великобритания заявили, что их арсеналы пусты, а США — что хотят помочь Украине создать собственные военно-воздушные силы, признав, что на сегодняшний день у Киева таковых фактически нет", — заключает автор.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902436055.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, брюссель