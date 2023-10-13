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В Германии Зеленского поймали на лжи - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 13.10.2023 (обновлено: 14:58 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902484156.html
В Германии Зеленского поймали на лжи
В Германии Зеленского поймали на лжи - РИА Новости, 13.10.2023
В Германии Зеленского поймали на лжи
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе — совершенно другое, написал... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:56
2023-10-13T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
брюссель
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе — совершенно другое, написал Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt."В вечернем видеообращении Зеленский восхвалял "мужество и единство" украинцев как залог будущей победы. За несколько часов до этого на встрече с министрами обороны стран НАТО Зеленский воздержался от подобных нравоучений и заявил, что Украину могут спасти только дальнейшие и ускоренные поставки западных вооружений", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Запад не хочет больше поставлять вооружения Украине. "Бельгия и Великобритания заявили, что их арсеналы пусты, а США — что хотят помочь Украине создать собственные военно-воздушные силы, признав, что на сегодняшний день у Киева таковых фактически нет", — заключает автор.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине. Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902436055.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Брюссель
В Германии Зеленского поймали на лжи

Junge Welt: Зеленский врет украинцам о ситуации на Украине

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к народу говорит одно, а на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе — совершенно другое, написал Райнхард Лаутербах в статье для издания Junge Welt.
"В вечернем видеообращении Зеленский восхвалял "мужество и единство" украинцев как залог будущей победы. За несколько часов до этого на встрече с министрами обороны стран НАТО Зеленский воздержался от подобных нравоучений и заявил, что Украину могут спасти только дальнейшие и ускоренные поставки западных вооружений", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
СМИ: поступок Зеленского в Брюсселе показал истинную ситуацию на Украине
Вчера, 10:53
В статье отмечается, что Запад не хочет больше поставлять вооружения Украине.

"Бельгия и Великобритания заявили, что их арсеналы пусты, а США — что хотят помочь Украине создать собственные военно-воздушные силы, признав, что на сегодняшний день у Киева таковых фактически нет", — заключает автор.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОБрюссель
 
 
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