https://ria.ru/20231013/ukraina-1902465785.html

Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал для Зеленского

Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал для Зеленского - РИА Новости, 13.10.2023

Экс-премьер Украины заметил тревожный сигнал для Зеленского

Жизнеспособность киевского режима поддерживается только деньгами Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:03

2023-10-13T11:03

2023-10-13T11:51

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николай азаров (политик)

владимир путин

мвф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Жизнеспособность киевского режима поддерживается только деньгами Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."В общем Украина полностью зависима от Запада, и ее бюджет на 80 процентов наполняется за счет внешних вливаний, так как весь бюджет страны — это 35-36 миллиардов долларов. А кто платит, тот и управляет своей колонией", — написал он.По словам Азарова, для поддержания жизнедеятельности Украине нужно 32 миллиарда долларов, что, по оценкам Международного валютного фонда, на три миллиарда больше суммы, которую прогнозирует сам фонд.Как писало на прошлой неделе издание Asia Times, Украина скоро окажется перед выбором: продолжать воевать или заключить сделку, пока есть возможность. Если бы украинские власти начали переговоры с Москвой сегодня, они бы сохранили контроль над пятью важнейшими городами: Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, а армия оставалась бы боеспособной. Теперь же большая часть украинской промышленности уничтожена, а вероятность возвращения в страну высококвалифицированных специалистов после окончания конфликта уменьшается с каждым днем, отмечали авторы.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.Кроме того, в Кремле обращали внимание на то, сейчас предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Достижение целей спецоперации там назвали абсолютным приоритетом, а добиться этого можно только военным путем. Тем не менее Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта в мирное русло, но урегулирование возможно только при условии фактического положения дел и новых реалий.

https://ria.ru/20231007/ukraian-1901110475.html

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украина, россия, николай азаров (политик), владимир путин, мвф, вооруженные силы украины