https://ria.ru/20231013/ukraina-1902436055.html
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 13.10.2023
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина
Слова президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:37
2023-10-13T09:37
2023-10-13T10:18
в мире
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. На встрече с премьер-министром Ирака российский лидер назвал обострение палестино-израильского конфликта примером провала американской политики на Ближнем Востоке, так как США не озаботились поиском приемлемых для сторон компромиссов. "Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой они (администрация Байдена. — Прим. ред.) стремятся, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", — сказал эксперт. По его мнению, именно такая политика и подлила масла в огонь всех этих споров и разногласий, уходящих корнями в прошлое. "Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что все в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, наш противник (а он на данном этапе наш противник), обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего", — заключил Шаффер. Выступая на Российской энергетической неделе, Путин говорил о том, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Но без решения политических вопросов, главный из которых — создание Палестинского государства, урегулировать ситуацию невозможно, подчеркнул он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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в мире, владимир путин, ближний восток, израиль, сша
В мире, Владимир Путин, Ближний Восток, Израиль, США
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина
Экс-разведчик Шаффер: слова Путина о Ближнем Востоке вскрыли провал политики США
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Слова президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
На встрече с премьер-министром Ирака
российский лидер назвал обострение палестино-израильского конфликта примером провала американской политики на Ближнем Востоке, так как США не озаботились поиском приемлемых для сторон компромиссов.
Отсчет начался. Конфликт на Ближнем Востоке грозит скрытой проблемой
"Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой они (администрация Байдена. — Прим. ред.) стремятся, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", — сказал эксперт.
По его мнению, именно такая политика и подлила масла в огонь всех этих споров и разногласий, уходящих корнями в прошлое.
"Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что все в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, наш противник (а он на данном этапе наш противник), обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего", — заключил Шаффер.
Выступая на Российской энергетической неделе, Путин говорил о том, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины
материальными подачками. Но без решения политических вопросов, главный из которых — создание Палестинского государства, урегулировать ситуацию невозможно, подчеркнул он.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.