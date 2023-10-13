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Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 13.10.2023
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09:37 13.10.2023 (обновлено: 10:18 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902436055.html
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина - РИА Новости, 13.10.2023
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина
Слова президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:37
2023-10-13T10:18
в мире
владимир путин
ближний восток
израиль
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. На встрече с премьер-министром Ирака российский лидер назвал обострение палестино-израильского конфликта примером провала американской политики на Ближнем Востоке, так как США не озаботились поиском приемлемых для сторон компромиссов. "Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой они (администрация Байдена. — Прим. ред.) стремятся, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", — сказал эксперт. По его мнению, именно такая политика и подлила масла в огонь всех этих споров и разногласий, уходящих корнями в прошлое. "Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что все в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, наш противник (а он на данном этапе наш противник), обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего", — заключил Шаффер. Выступая на Российской энергетической неделе, Путин говорил о том, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Но без решения политических вопросов, главный из которых — создание Палестинского государства, урегулировать ситуацию невозможно, подчеркнул он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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в мире, владимир путин, ближний восток, израиль, сша
В мире, Владимир Путин, Ближний Восток, Израиль, США
Подлили масла в огонь. В США увидели тревожную деталь в заявлении Путина

Экс-разведчик Шаффер: слова Путина о Ближнем Востоке вскрыли провал политики США

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о конфликте на Ближнем Востоке стали тревожным сигналом для США, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
На встрече с премьер-министром Ирака российский лидер назвал обострение палестино-израильского конфликта примером провала американской политики на Ближнем Востоке, так как США не озаботились поиском приемлемых для сторон компромиссов.
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"Путин говорит правду. Интеграция Ближнего Востока, к которой они (администрация Байдена. — Прим. ред.) стремятся, означает: вы продвигаете то, что мы хотим", — сказал эксперт.
По его мнению, именно такая политика и подлила масла в огонь всех этих споров и разногласий, уходящих корнями в прошлое.
"Такое чувство, что они хотели захлопнуть крышку и сказать, что все в порядке. А это неправда. Ирония в том, что Путин, наш противник (а он на данном этапе наш противник), обладает таким четким видением и ясным мышлением по поводу происходящего", — заключил Шаффер.
Выступая на Российской энергетической неделе, Путин говорил о том, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками. Но без решения политических вопросов, главный из которых — создание Палестинского государства, урегулировать ситуацию невозможно, подчеркнул он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
 
В миреВладимир ПутинБлижний ВостокИзраильСША
 
 
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