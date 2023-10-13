https://ria.ru/20231013/ukraina-1902427686.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:43
2023-10-13T08:43
2023-10-13T08:45
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно (около 8.30 мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в четырех областях