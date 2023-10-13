https://ria.ru/20231013/ugroza-1902678890.html

Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей

Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей - РИА Новости, 14.10.2023

Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей

Во Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей, где погиб учитель, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-13T21:48

2023-10-13T21:48

2023-10-14T10:08

в мире

франция

элизабет борн

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Во Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей, где погиб учитель, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение премьер-министра Элизабет Борн. "Премьер-министр решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до "террористической угрозы", - сообщило СМИ со ссылкой на офис премьер-министра. Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Этот уровень угрозы водится непосредственно после совершения теракта или когда группировка, идентифицируемая как террористическая, местонахождение которой не было определено, переходит к действию, уточняет СМИ. Впервые план по противостоянию угрозам терроризма Vigipirate был активирован в 1991 году.

https://ria.ru/20231013/napadenie-1902577304.html

https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html

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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон