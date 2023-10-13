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Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей - РИА Новости, 14.10.2023
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21:48 13.10.2023 (обновлено: 10:08 14.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ugroza-1902678890.html
Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей
Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей - РИА Новости, 14.10.2023
Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей
Во Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей, где погиб учитель, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T21:48
2023-10-14T10:08
в мире
франция
элизабет борн
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Во Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей, где погиб учитель, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение премьер-министра Элизабет Борн. "Премьер-министр решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до "террористической угрозы", - сообщило СМИ со ссылкой на офис премьер-министра. Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Этот уровень угрозы водится непосредственно после совершения теракта или когда группировка, идентифицируемая как террористическая, местонахождение которой не было определено, переходит к действию, уточняет СМИ. Впервые план по противостоянию угрозам терроризма Vigipirate был активирован в 1991 году.
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902577304.html
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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон
В мире, Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей

AFP: во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей

© AFP 2023 / FRANCOIS LO PRESTI Представители полиции Франции и местные жители недалеко от лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
 Представители полиции Франции и местные жители недалеко от лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / FRANCOIS LO PRESTI
Представители полиции Франции и местные жители недалеко от лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Во Франции ввели режим террористической угрозы после нападения на лицей, где погиб учитель, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение премьер-министра Элизабет Борн.
"Премьер-министр решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до "террористической угрозы", - сообщило СМИ со ссылкой на офис премьер-министра.
Офицеры французской полиции перед лицеем Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Вчера, 15:48
Решение было принято после экстренного заседания совета безопасности под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.
Этот уровень угрозы водится непосредственно после совершения теракта или когда группировка, идентифицируемая как террористическая, местонахождение которой не было определено, переходит к действию, уточняет СМИ.
Впервые план по противостоянию угрозам терроризма Vigipirate был активирован в 1991 году.
Спасатели и медицинские работники возле лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны
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В миреФранцияЭлизабет БорнЭммануэль Макрон
 
 
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