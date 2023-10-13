Гладков рассказал об учителях, приезжающих в Белгородскую область
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Педагоги из разных регионов страны приезжают в Белгородскую область на работу, несмотря на сложности приграничного режима, 14 человек стали победителями конкурса "Земский учитель", рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"В рамках федерального проекта "Земский учитель" нацпроекта "Образование" мы получили 76 заявок, 14 человек стали победителями. Это учителя из Московской, Рязанской, Курской и других областей нашей страны", - написал Гладков.
Он привел в пример Сергея Богославского из Рязанской области, который работает в Верхопенской средней школе Ивнянского района учителем физкультуры, вступил в самооборону.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, в 2023 году министерство образования региона объявило 14 вакантных должностей в разных районах. По решению конкурсной комиссии были определены 14 победителей, которые с нового учебного года начали либо в ближайшее время начнут преподавать в белгородских школах.
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"В соответствии с условиями программы восьми учителям уже предоставлена единовременная выплата на сумму 1 миллион рублей. В настоящее время заключаются соглашения ещё с шестью педагогами о выплате компенсаций. Прибытие специалистов в регион и осуществление выплат запланировано на октябрь 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.