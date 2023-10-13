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Гладков рассказал об учителях, приезжающих в Белгородскую область - РИА Новости, 13.10.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:56 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/uchitelya-1902484736.html
Гладков рассказал об учителях, приезжающих в Белгородскую область
Гладков рассказал об учителях, приезжающих в Белгородскую область - РИА Новости, 13.10.2023
Гладков рассказал об учителях, приезжающих в Белгородскую область
Педагоги из разных регионов страны приезжают в Белгородскую область на работу, несмотря на сложности приграничного режима, 14 человек стали победителями... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:56
2023-10-13T11:56
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Педагоги из разных регионов страны приезжают в Белгородскую область на работу, несмотря на сложности приграничного режима, 14 человек стали победителями конкурса "Земский учитель", рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В рамках федерального проекта "Земский учитель" нацпроекта "Образование" мы получили 76 заявок, 14 человек стали победителями. Это учителя из Московской, Рязанской, Курской и других областей нашей страны", - написал Гладков. Он привел в пример Сергея Богославского из Рязанской области, который работает в Верхопенской средней школе Ивнянского района учителем физкультуры, вступил в самооборону. Как сообщили в пресс-службе правительства области, в 2023 году министерство образования региона объявило 14 вакантных должностей в разных районах. По решению конкурсной комиссии были определены 14 победителей, которые с нового учебного года начали либо в ближайшее время начнут преподавать в белгородских школах. "В соответствии с условиями программы восьми учителям уже предоставлена единовременная выплата на сумму 1 миллион рублей. В настоящее время заключаются соглашения ещё с шестью педагогами о выплате компенсаций. Прибытие специалистов в регион и осуществление выплат запланировано на октябрь 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html
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белгородская область, вячеслав гладков, рязанская область
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Рязанская область

Гладков рассказал об учителях, приезжающих в Белгородскую область

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Педагоги из разных регионов страны приезжают в Белгородскую область на работу, несмотря на сложности приграничного режима, 14 человек стали победителями конкурса "Земский учитель", рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"В рамках федерального проекта "Земский учитель" нацпроекта "Образование" мы получили 76 заявок, 14 человек стали победителями. Это учителя из Московской, Рязанской, Курской и других областей нашей страны", - написал Гладков.
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Он привел в пример Сергея Богославского из Рязанской области, который работает в Верхопенской средней школе Ивнянского района учителем физкультуры, вступил в самооборону.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, в 2023 году министерство образования региона объявило 14 вакантных должностей в разных районах. По решению конкурсной комиссии были определены 14 победителей, которые с нового учебного года начали либо в ближайшее время начнут преподавать в белгородских школах.
«
"В соответствии с условиями программы восьми учителям уже предоставлена единовременная выплата на сумму 1 миллион рублей. В настоящее время заключаются соглашения ещё с шестью педагогами о выплате компенсаций. Прибытие специалистов в регион и осуществление выплат запланировано на октябрь 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковРязанская область
 
 
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