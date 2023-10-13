https://ria.ru/20231013/ubiystvo-1902451402.html
В Забайкалье экс-полицейский получил 9,5 года колонии за убийство коллеги
В Забайкалье экс-полицейский получил 9,5 года колонии за убийство коллеги - РИА Новости, 13.10.2023
В Забайкалье экс-полицейский получил 9,5 года колонии за убийство коллеги
Акшинский районный суд приговорил к 9,5 годам колонии бывшего полицейского за убийство коллеги в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:44
2023-10-13T10:44
2023-10-13T10:44
происшествия
акшинский район
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 13 окт - РИА Новости. Акшинский районный суд приговорил к 9,5 годам колонии бывшего полицейского за убийство коллеги в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. В сентябре 2022 года сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в служебной командировке в Акшинском районе, где был застрелен. Тело было найдено в служебной машине. Изначально полиция вела розыск неизвестных по подозрению в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее был арестован коллега убитого. "18 сентября 2022 года подсудимый, находясь в служебной командировке на территории Акшинского района, высунувшись из окна служебного автомобиля УАЗ "Патриот", произвёл несколько выстрелов из табельного пистолета Ярыгина в направлении движущегося впереди служебного автомобиля "Рено", в котором находились двое полицейских. В результате попадания одной из пуль в автомобиль "Рено" смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся на пассажирском сиденье", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края отметили, что по инициативе стороны защиты, которая настаивала на неосторожном причинении смерти, уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. "Народные судьи согласились с мнением стороны обвинения, что подсудимый совершил преступление с косвенным умыслом, не желая, но сознательно допуская возможность наступления смерти человека, и отвергли версию защиты о неосторожном причинении смерти и несчастном случае", - добавили в ведомстве. Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.
https://ria.ru/20230913/prigovor-1896126214.html
https://ria.ru/20221223/sud-1840853359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, акшинский район, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Акшинский район, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье экс-полицейский получил 9,5 года колонии за убийство коллеги
Застреливший коллегу экс-полицейский из Забайкалья получил 9,5 года колонии
ЧИТА, 13 окт - РИА Новости.
Акшинский районный суд приговорил к 9,5 годам колонии бывшего полицейского за убийство коллеги в Акшинском районе Забайкальского края, сообщили в пресс-службе
регионального СУ СК.
В сентябре 2022 года сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в служебной командировке в Акшинском районе, где был застрелен. Тело было найдено в служебной машине. Изначально полиция вела розыск неизвестных по подозрению в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее был арестован коллега убитого.
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"18 сентября 2022 года подсудимый, находясь в служебной командировке на территории Акшинского района, высунувшись из окна служебного автомобиля УАЗ "Патриот", произвёл несколько выстрелов из табельного пистолета Ярыгина в направлении движущегося впереди служебного автомобиля "Рено", в котором находились двое полицейских. В результате попадания одной из пуль в автомобиль "Рено" смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся на пассажирском сиденье", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края отметили, что по инициативе стороны защиты, которая настаивала на неосторожном причинении смерти, уголовное дело рассмотрено судом с участием присяжных заседателей.
"Народные судьи согласились с мнением стороны обвинения, что подсудимый совершил преступление с косвенным умыслом, не желая, но сознательно допуская возможность наступления смерти человека, и отвергли версию защиты о неосторожном причинении смерти и несчастном случае", - добавили в ведомстве.
Кроме того, суд взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.
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