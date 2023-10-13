https://ria.ru/20231013/trevoga-1902552512.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:57

2023-10-13T14:57

2023-10-13T14:57

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Сумской области - более часа назад, в остальных регионах - около 14.46 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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