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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:57
2023-10-13T14:57
2023-10-13T14:57
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Сумской области - более часа назад, в остальных регионах - около 14.46 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской и еще двух областях