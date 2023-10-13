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В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами - РИА Новости, 13.10.2023
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11:55 13.10.2023 (обновлено: 11:58 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/tresh-1902484030.html
В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами
В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами - РИА Новости, 13.10.2023
В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами
Полиция Якутска установила личность трэш-стримерши, которая заявила, что выкинула в окно котят, но пока не нашла ее, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:55
2023-10-13T11:58
происшествия
якутск
россия
республика саха (якутия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Полиция Якутска установила личность трэш-стримерши, которая заявила, что выкинула в окно котят, но пока не нашла ее, сообщает пресс-служба МВД России по республике. На странице фонда защиты животных "Белый Бим" Якутска в соцсети "ВКонтакте" опубликован пост, в котором сообщается о некой "звезде Биголайфа" Анастасии Поповой, которая в прямом эфире выбросила четверых котят с балкона шестого этажа. Она оправдывает свой поступок тем, что с детства страдает аллергией на кошек. По данным фонда, двух уцелевших котят забрали подписчики. Третьего котенка спасают в ветклинике. А одного котенка усыпили, чтобы "не мучился после разрыва внутренних органов". Зоозащитники обратились в правоохранительные органы. "По… видео, где гражданка сообщает, что выкинула в окно котят, в МУ МВД России незамедлительно было назначено проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность гражданки, также опрошен владелец квартиры, которую она арендовала. С его слов, она съехала в конце августа в неизвестном направлении. Проверка продолжается", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, россия, республика саха (якутия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами

Полиция Якутска ищет треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Полиция Якутска установила личность трэш-стримерши, которая заявила, что выкинула в окно котят, но пока не нашла ее, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
На странице фонда защиты животных "Белый Бим" Якутска в соцсети "ВКонтакте" опубликован пост, в котором сообщается о некой "звезде Биголайфа" Анастасии Поповой, которая в прямом эфире выбросила четверых котят с балкона шестого этажа. Она оправдывает свой поступок тем, что с детства страдает аллергией на кошек.
По данным фонда, двух уцелевших котят забрали подписчики. Третьего котенка спасают в ветклинике. А одного котенка усыпили, чтобы "не мучился после разрыва внутренних органов". Зоозащитники обратились в правоохранительные органы.
"По… видео, где гражданка сообщает, что выкинула в окно котят, в МУ МВД России незамедлительно было назначено проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность гражданки, также опрошен владелец квартиры, которую она арендовала. С его слов, она съехала в конце августа в неизвестном направлении. Проверка продолжается", - рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияЯкутскРоссияРеспублика Саха (Якутия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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