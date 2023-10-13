https://ria.ru/20231013/tresh-1902484030.html

В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами

В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами - РИА Новости, 13.10.2023

В Якутске ищут треш-стримершу, выбросившую в окно коробку с котятами

Полиция Якутска установила личность трэш-стримерши, которая заявила, что выкинула в окно котят, но пока не нашла ее, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:55

2023-10-13T11:55

2023-10-13T11:58

происшествия

якутск

россия

республика саха (якутия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Полиция Якутска установила личность трэш-стримерши, которая заявила, что выкинула в окно котят, но пока не нашла ее, сообщает пресс-служба МВД России по республике. На странице фонда защиты животных "Белый Бим" Якутска в соцсети "ВКонтакте" опубликован пост, в котором сообщается о некой "звезде Биголайфа" Анастасии Поповой, которая в прямом эфире выбросила четверых котят с балкона шестого этажа. Она оправдывает свой поступок тем, что с детства страдает аллергией на кошек. По данным фонда, двух уцелевших котят забрали подписчики. Третьего котенка спасают в ветклинике. А одного котенка усыпили, чтобы "не мучился после разрыва внутренних органов". Зоозащитники обратились в правоохранительные органы. "По… видео, где гражданка сообщает, что выкинула в окно котят, в МУ МВД России незамедлительно было назначено проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность гражданки, также опрошен владелец квартиры, которую она арендовала. С его слов, она съехала в конце августа в неизвестном направлении. Проверка продолжается", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, якутск, россия, республика саха (якутия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)