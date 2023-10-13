https://ria.ru/20231013/tramp-1902409199.html

Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху, пишут СМИ

Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху, пишут СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп говорит сторонникам, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет журнал Rolling Stones. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:09

2023-10-13T01:09

2023-10-13T05:59

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дональд трамп

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп говорит сторонникам, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет журнал Rolling Stones. "В последние дни Трамп провел телефонные разговоры со спонсорами и сторонниками республиканцев, которые хотели знать, как он будет вести себя в ситуации с обострением вокруг Израиля, если победит на выборах", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении политика. Трамп высказывал идеи о прекращении любой помощи Палестине и призывах к другим нациям поступить так же, говорится в сообщении. "Но в ходе этих частных бесед Трамп также необычно много времени агрессивно ругал Нетаньяху", - сообщает издание. "Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушел с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году", - говорится в сообщении. Журнал отмечает, что так политик может мстить Нетаньяху, который в 2020 году не поддержал тезис Трампа о мошенническом характере выборов президента США, которые он проиграл.

https://ria.ru/20231012/izrail-1902404413.html

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в мире, израиль, сша, палестина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году