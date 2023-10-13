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Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху, пишут СМИ
Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп говорит сторонникам, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет журнал Rolling Stones. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:09
2023-10-13T01:09
2023-10-13T05:59
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп говорит сторонникам, что хочет отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет журнал Rolling Stones. "В последние дни Трамп провел телефонные разговоры со спонсорами и сторонниками республиканцев, которые хотели знать, как он будет вести себя в ситуации с обострением вокруг Израиля, если победит на выборах", - пишет издание со ссылкой на источники в окружении политика. Трамп высказывал идеи о прекращении любой помощи Палестине и призывах к другим нациям поступить так же, говорится в сообщении. "Но в ходе этих частных бесед Трамп также необычно много времени агрессивно ругал Нетаньяху", - сообщает издание. "Источники говорят, что Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушел с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году", - говорится в сообщении. Журнал отмечает, что так политик может мстить Нетаньяху, который в 2020 году не поддержал тезис Трампа о мошенническом характере выборов президента США, которые он проиграл.
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в мире, израиль, сша, палестина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Трамп заявил, что хочет отставки Нетаньяху, пишут СМИ
Rolling Stone: Трамп высказался за отставку премьера Израиля Нетаньяху