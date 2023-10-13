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Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли - РИА Новости, 13.10.2023
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12:39 13.10.2023 (обновлено: 12:40 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/torgovlya-1902499303.html
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли
Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:39
2023-10-13T12:40
экономика
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. "Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин. По его словам, Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств.
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экономика, россия, владимир путин, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли

Путин: расчеты в национальных валютах важны для роста торговли

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
«
"Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин.
По его словам, Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС
5 октября, 19:55
 
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