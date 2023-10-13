https://ria.ru/20231013/torgovlya-1902499303.html
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли
Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:39
2023-10-13T12:39
2023-10-13T12:40
экономика
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. "Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин. По его словам, Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств.
https://ria.ru/20231005/briks-1900798767.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, снг
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли
Путин: расчеты в национальных валютах важны для роста торговли
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
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"Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин.
По его словам, Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств.
Путин ответил на вопрос о единой валюте БРИКС