https://ria.ru/20231013/torgovlya-1902499303.html

Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли

Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал расчеты в нацвалютах важным инструментом для роста торговли

Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:39

2023-10-13T12:39

2023-10-13T12:40

экономика

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Важный инструмент наращивания торговых операций и инвестиционных потоков - это создание устойчивой и независимой финансовой системы и расчеты в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе. "Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин. По его словам, Россия будет всячески способствовать использованию в расчетах не только рубля, но и валют других государств.

https://ria.ru/20231005/briks-1900798767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, снг