Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы
Ведущая Fox News Ингрэм заявила, что террористам стало проще проникать в США
© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики и США
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики и США. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала.
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"Самое время напомнить всем, что до (терактов. — Прим. ред.) 11 сентября мы не особо задумывались о том, кого впускаем в Америку. Мы также не особо беспокоились о том, как мы отслеживаем людей, чтобы убедиться, что даже если они получили визу, то уехали тогда, когда должны были, и что они находились здесь по надлежащим причинам", — сказала журналистка.
По ее словам, американские пограничники остановили на южной границе "160 человек, включенных в список террористов".
"Теперь, спустя 22 года после 11 сентября, террористам не нужно беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных. Им достаточно перейти Рио-Гранде (река на границе между США и Мексикой. — Прим. ред.)", — добавила Ингрэм.
Ранее Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать масштабы миграционного кризиса. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.
Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись более чем с 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегалов, попавших в Штаты за время работы Байдена в должности президента, более чем в шесть миллионов человек.