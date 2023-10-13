https://ria.ru/20231013/terakty-1902415317.html

Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы

Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы - РИА Новости, 13.10.2023

Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы

Террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T04:36

2023-10-13T04:36

2023-10-13T10:10

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала."Самое время напомнить всем, что до (терактов. — Прим. ред.) 11 сентября мы не особо задумывались о том, кого впускаем в Америку. Мы также не особо беспокоились о том, как мы отслеживаем людей, чтобы убедиться, что даже если они получили визу, то уехали тогда, когда должны были, и что они находились здесь по надлежащим причинам", — сказала журналистка.По ее словам, американские пограничники остановили на южной границе "160 человек, включенных в список террористов"."Теперь, спустя 22 года после 11 сентября, террористам не нужно беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных. Им достаточно перейти Рио-Гранде (река на границе между США и Мексикой. — Прим. ред.)", — добавила Ингрэм.Ранее Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать масштабы миграционного кризиса. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов. Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись более чем с 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегалов, попавших в Штаты за время работы Байдена в должности президента, более чем в шесть миллионов человек.

https://ria.ru/20231008/avantyura-1901253629.html

https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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