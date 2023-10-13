Рейтинг@Mail.ru
Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:36 13.10.2023 (обновлено: 10:10 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/terakty-1902415317.html
Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы
Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы - РИА Новости, 13.10.2023
Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы
Террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T04:36
2023-10-13T10:10
в мире
сша
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832800150_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c4d67a6f95dd8020bff64fb8763d624.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала.&quot;Самое время напомнить всем, что до (терактов. — Прим. ред.) 11 сентября мы не особо задумывались о том, кого впускаем в Америку. Мы также не особо беспокоились о том, как мы отслеживаем людей, чтобы убедиться, что даже если они получили визу, то уехали тогда, когда должны были, и что они находились здесь по надлежащим причинам&quot;, — сказала журналистка.По ее словам, американские пограничники остановили на южной границе "160 человек, включенных в список террористов"."Теперь, спустя 22 года после 11 сентября, террористам не нужно беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных. Им достаточно перейти Рио-Гранде (река на границе между США и Мексикой. — Прим. ред.)", — добавила Ингрэм.Ранее Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать масштабы миграционного кризиса. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов. Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись более чем с 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегалов, попавших в Штаты за время работы Байдена в должности президента, более чем в шесть миллионов человек.
https://ria.ru/20231008/avantyura-1901253629.html
https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832800150_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3047fe7537b4367043caf591ac238353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексика
В мире, США, Мексика
Ведущая Fox News напомнила про теракты 11 сентября из-за очевидной проблемы

Ведущая Fox News Ингрэм заявила, что террористам стало проще проникать в США

© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики и США
Группа мигрантов на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Террористам стало проще проникать в США из-за ситуации на южной границе с Мексикой, заявила ведущая Fox News Лора Ингрэм в эфире телеканала.
«

"Самое время напомнить всем, что до (терактов. — Прим. ред.) 11 сентября мы не особо задумывались о том, кого впускаем в Америку. Мы также не особо беспокоились о том, как мы отслеживаем людей, чтобы убедиться, что даже если они получили визу, то уехали тогда, когда должны были, и что они находились здесь по надлежащим причинам", — сказала журналистка.

По ее словам, американские пограничники остановили на южной границе "160 человек, включенных в список террористов".
"Теперь, спустя 22 года после 11 сентября, террористам не нужно беспокоиться о длительном процессе получения визы или проверке анкетных данных. Им достаточно перейти Рио-Гранде (река на границе между США и Мексикой. — Прим. ред.)", — добавила Ингрэм.
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Опасная авантюра". В США осознали свою ошибку и ужаснулись
8 октября, 06:50
Ранее Илон Маск приехал на границу с Мексикой, чтобы показать масштабы миграционного кризиса. Он заснял десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы. Основатель SpaceX призвал разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.
Рекордное число мигрантов прибыло на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись более чем с 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегалов, попавших в Штаты за время работы Байдена в должности президента, более чем в шесть миллионов человек.
Парк Чикано в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
СМИ: погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов
16 сентября, 04:50
 
В миреСШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала