https://ria.ru/20231013/tayvan-1902429321.html

ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель

ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель - РИА Новости, 13.10.2023

ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель

ЕС не признает Тайвань независимым государством, но выступает за связи с ним, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:59

2023-10-13T08:59

2023-10-13T09:16

в мире

тайвань

жозеп боррель

евросоюз

китай

пекинский университет

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877823891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f7a87514b19e3086092509f661c4a0e2.jpg

ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. ЕС не признает Тайвань независимым государством, но выступает за связи с ним, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post. "Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы", - написал Боррель. При этом он отметил, что ЕС говорит "да" двусторонним связям с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания в качестве независимой страны, и "да" урегулированию напряженности путем содержательного и открытого диалога. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html

https://ria.ru/20230928/china-1899264610.html

тайвань

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, жозеп боррель, евросоюз, китай, пекинский университет, пекин