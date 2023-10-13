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ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель - РИА Новости, 13.10.2023
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08:59 13.10.2023 (обновлено: 09:16 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/tayvan-1902429321.html
ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель
ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель - РИА Новости, 13.10.2023
ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель
ЕС не признает Тайвань независимым государством, но выступает за связи с ним, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:59
2023-10-13T09:16
в мире
тайвань
жозеп боррель
евросоюз
китай
пекинский университет
пекин
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. ЕС не признает Тайвань независимым государством, но выступает за связи с ним, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post. "Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы", - написал Боррель. При этом он отметил, что ЕС говорит "да" двусторонним связям с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания в качестве независимой страны, и "да" урегулированию напряженности путем содержательного и открытого диалога. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231009/tayvan-1901487725.html
https://ria.ru/20230928/china-1899264610.html
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в мире, тайвань, жозеп боррель, евросоюз, китай, пекинский университет, пекин
В мире, Тайвань, Жозеп Боррель, Евросоюз, Китай, Пекинский университет, Пекин
ЕС выступает против независимости Тайваня, заявил Боррель

Боррель: ЕС не признает независимость Тайваня, но выступает за связи с ним

© AP Photo / Frederic SierakowskiВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Frederic Sierakowski
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. ЕС не признает Тайвань независимым государством, но выступает за связи с ним, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.
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"Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы", - написал Боррель.
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При этом он отметил, что ЕС говорит "да" двусторонним связям с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания в качестве независимой страны, и "да" урегулированию напряженности путем содержательного и открытого диалога.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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