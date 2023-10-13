https://ria.ru/20231013/tarzanka-1902577874.html
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся - РИА Новости, 13.10.2023
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся
Восьмилетний ребенок, находясь без присмотра, запутался в тарзанке и задохнулся во дворе дома в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:51
2023-10-13T15:51
2023-10-13T15:51
происшествия
липецкая область
тербунский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Восьмилетний ребенок, находясь без присмотра, запутался в тарзанке и задохнулся во дворе дома в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК. Инцидент произошел в четверг в селе Стегаловка Тербунского района Липецкой области. "На территории частного домовладения в селе Стегаловка обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками асфиксии. Ребенок, находившийся без присмотра взрослых, запутался в веревке с перекладиной (тарзанка), висевшей на дереве. Родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть", — говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
https://ria.ru/20230709/devochka-1883148194.html
липецкая область
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происшествия, липецкая область, тербунский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Тербунский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся
В липецком селе Стегаловка 8-летний мальчик запутался в тарзанке и задохнулся