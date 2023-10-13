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В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся - РИА Новости, 13.10.2023
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15:51 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/tarzanka-1902577874.html
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся - РИА Новости, 13.10.2023
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся
Восьмилетний ребенок, находясь без присмотра, запутался в тарзанке и задохнулся во дворе дома в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:51
2023-10-13T15:51
происшествия
липецкая область
тербунский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Восьмилетний ребенок, находясь без присмотра, запутался в тарзанке и задохнулся во дворе дома в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК. Инцидент произошел в четверг в селе Стегаловка Тербунского района Липецкой области. "На территории частного домовладения в селе Стегаловка обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками асфиксии. Ребенок, находившийся без присмотра взрослых, запутался в веревке с перекладиной (тарзанка), висевшей на дереве. Родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть", — говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
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липецкая область
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происшествия, липецкая область, тербунский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Липецкая область, Тербунский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся

В липецком селе Стегаловка 8-летний мальчик запутался в тарзанке и задохнулся

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Восьмилетний ребенок, находясь без присмотра, запутался в тарзанке и задохнулся во дворе дома в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК.
Инцидент произошел в четверг в селе Стегаловка Тербунского района Липецкой области.
«
"На территории частного домовладения в селе Стегаловка обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками асфиксии. Ребенок, находившийся без присмотра взрослых, запутался в веревке с перекладиной (тарзанка), висевшей на дереве. Родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство проводит доследственную проверку по факту произошедшего.
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ПроисшествияЛипецкая областьТербунский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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