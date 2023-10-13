https://ria.ru/20231013/tarzanka-1902577874.html

В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся

В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся - РИА Новости, 13.10.2023

В Липецкой области ребенок запутался в тарзанке и задохнулся

Восьмилетний ребенок, находясь без присмотра, запутался в тарзанке и задохнулся во дворе дома в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:51

2023-10-13T15:51

2023-10-13T15:51

происшествия

липецкая область

тербунский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Восьмилетний ребенок, находясь без присмотра, запутался в тарзанке и задохнулся во дворе дома в Липецкой области, сообщили в Telegram-канале регионального СУ СК. Инцидент произошел в четверг в селе Стегаловка Тербунского района Липецкой области. "На территории частного домовладения в селе Стегаловка обнаружено тело 8-летнего мальчика с признаками асфиксии. Ребенок, находившийся без присмотра взрослых, запутался в веревке с перекладиной (тарзанка), висевшей на дереве. Родственники доставили мальчика в больницу, где констатирована его смерть", — говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

https://ria.ru/20230709/devochka-1883148194.html

липецкая область

тербунский район

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происшествия, липецкая область, тербунский район, следственный комитет россии (ск рф)