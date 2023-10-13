https://ria.ru/20231013/svo-1902659389.html

Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО

Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО - РИА Новости, 13.10.2023

Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО

Гражданин Германии Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России за помощь участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:54

2023-10-13T19:54

2023-10-13T20:23

специальная военная операция на украине

россия

германия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гражданин Германии Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России за помощь участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области."Свен Марко Марио Кун, проживающий со своей семьей на территории Московской области, выражает свою принципиальную позицию в поддержку Российской Федерации, а также участвует в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — говорится в публикации.Немцу вручили вид на жительство в торжественной обстановке на площадке филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" в Одинцовском городском округе. Полицейские поздравили Свена с этим событием и подчеркнули, что теперь перед ним открываются большие возможности. Ему пожелали стать достойным гражданином России.

https://rsport.ria.ru/20231012/nilsson-1902262506.html

россия

германия

московская область (подмосковье)

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россия, германия, московская область (подмосковье)