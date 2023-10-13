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Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 13.10.2023 (обновлено: 20:23 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/svo-1902659389.html
Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО
Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО - РИА Новости, 13.10.2023
Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО
Гражданин Германии Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России за помощь участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:54
2023-10-13T20:23
специальная военная операция на украине
россия
германия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гражданин Германии Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России за помощь участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.&quot;Свен Марко Марио Кун, проживающий со своей семьей на территории Московской области, выражает свою принципиальную позицию в поддержку Российской Федерации, а также участвует в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей&quot;, — говорится в публикации.Немцу вручили вид на жительство в торжественной обстановке на площадке филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" в Одинцовском городском округе. Полицейские поздравили Свена с этим событием и подчеркнули, что теперь перед ним открываются большие возможности. Ему пожелали стать достойным гражданином России.
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россия
германия
московская область (подмосковье)
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россия, германия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Московская область (Подмосковье)
Гражданин ФРГ получил вид на жительство в России за помощь участникам СВО

Гражданин ФРГ получил вид на жительство в РФ за оказание помощи участникам СВО

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramГражданин Германии, которому подмосковные полицейские оформили вид на жительство
Гражданин Германии, которому подмосковные полицейские оформили вид на жительство - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Гражданин Германии, которому подмосковные полицейские оформили вид на жительство
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Гражданин Германии Свен Марко Марио Кун получил вид на жительство в России за помощь участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе главка МВД по Московской области.
«

"Свен Марко Марио Кун, проживающий со своей семьей на территории Московской области, выражает свою принципиальную позицию в поддержку Российской Федерации, а также участвует в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", — говорится в публикации.

Немцу вручили вид на жительство в торжественной обстановке на площадке филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" в Одинцовском городском округе.
Полицейские поздравили Свена с этим событием и подчеркнули, что теперь перед ним открываются большие возможности. Ему пожелали стать достойным гражданином России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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