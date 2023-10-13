https://ria.ru/20231013/sunak-1902569764.html

Сунак призвал Израиль принять все меры для безопасности гражданских в Газе

Сунак призвал Израиль принять все меры для безопасности гражданских в Газе - РИА Новости, 13.10.2023

Сунак призвал Израиль принять все меры для безопасности гражданских в Газе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Израиль должен предпринять все необходимые меры для защиты мирного населения севера сектора Газы, жителей... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:32

2023-10-13T15:32

2023-10-13T15:32

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Израиль должен предпринять все необходимые меры для защиты мирного населения севера сектора Газы, жителей которого Армия обороны Израиля призвала эвакуироваться. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа переместиться в течение 24 часов в его южную часть. Организация призывает отменить такое предписание, так как это будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Переместить придется 1,1 миллиона человек. "Я согласен с тем, что говорили министр обороны США и президент (США - ред.), что, конечно, Израиль, исполняя свое законное право на самооборону, должен принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения", - сказал он в эфире телеканала Sky News. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает нереалистичной эвакуацию миллиона жителей Газы в соответствии с предупреждением Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/aktsiya-1902568197.html

https://ria.ru/20231013/raketa-1902565780.html

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