https://ria.ru/20231013/sud-1902483412.html

Суд дал пожизненный срок бросившему гранату в подъезде жителю Приморья

Суд дал пожизненный срок бросившему гранату в подъезде жителю Приморья - РИА Новости, 13.10.2023

Суд дал пожизненный срок бросившему гранату в подъезде жителю Приморья

Суд приговорил жителя Приморья, бросившего гранату в людей в подъезде жилого дома, к пожизненному сроку заключения, второго фигуранта - к девяти годам колонии,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:53

2023-10-13T11:53

2023-10-13T11:53

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Суд приговорил жителя Приморья, бросившего гранату в людей в подъезде жилого дома, к пожизненному сроку заключения, второго фигуранта - к девяти годам колонии, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что в январе 2022 года двое мужчин 1975 и 1995 годов рождения приобрели у своего знакомого боевую гранату РГД-5. Вечером того же дня один из фигурантов, решив отомстить обидчикам своего знакомого, в ходе конфликта бросил гранату в людей в подъезде дома № 4 по улице Островского в Арсеньеве. В результате взрыва один человек скончался на месте, пятеро получили ранения различной степени тяжести, еще двое не пострадали, информирует надзорное ведомство. "Суд признал подсудимых виновными и назначил мужчине 1995 года рождения наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом... 350 тысяч рублей и отбыванием наказания в... колонии строгого режима. Мужчине 1975 года рождения, активировавшего боевую гранату, суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - говорится в сообщении. Подсудимые были признаны виновными по п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, ношение и хранение взрывного устройства), п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), а также по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Приговор суда не вступил в законную силу Ранее в УМВД сообщили РИА Новости, что в межмуниципальный отдел МВД России "Арсеньевский" поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на улице Островского произошел хлопок. Источник сообщил, что один человек погиб, пятеро получили травмы, предположительно, при взрыве гранаты. В соцсетях публиковали видео, на котором автор снимает темный подъезд и лежащего на полу человека и рассказывает, что на площадке взорвалась граната. В СУСК сообщали, что в общем коридоре на шестом этаже в многоквартирном жилом доме по улице Островского в Арсеньев обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, следователи возбудили дело об убийстве.

https://ria.ru/20231013/koran-1902472897.html

https://ria.ru/20231013/sud-1902448071.html

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происшествия, россия