https://ria.ru/20231013/sud-1902448071.html
Суд вернул жительнице Москвы щенка, экс-бойфренд не намерен сдаваться
Суд вернул жительнице Москвы щенка, экс-бойфренд не намерен сдаваться - РИА Новости, 13.10.2023
Суд вернул жительнице Москвы щенка, экс-бойфренд не намерен сдаваться
Зеленоградский суд Москвы вернул хозяйке щенка, которого у нее выкрал экс-бойфренд после расставания, но молодой человек не намерен сдаваться и обратился в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:34
2023-10-13T10:34
2023-10-13T10:34
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы вернул хозяйке щенка, которого у нее выкрал экс-бойфренд после расставания, но молодой человек не намерен сдаваться и обратился в вышестоящую инстанцию, сообщили РИА Новости в суде. Согласно материалам дела, пара жила в квартире девушки. За месяц до расставания они взяли из приюта щенка-метиса. Однако затем молодой человек пришел в квартиру в ее отсутствие, чтобы забрать свои вещи, а заодно захватил и собаку. Хозяйка обратилась в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело. Она пошла в суд, где пара доказывала судье, кто именно является владельцем, ведь до судебного разбирательства щенок уже прожил с новым владельцем несколько месяцев. Они приглашали свидетелей и показывали чеки из ветеринарных магазинов. Получалось, что за щенком они поехали вместе, еду ему тоже покупали оба. В итоге суд допросил директора благотворительного фонда, которая и пристроила щенка. По ее словам, она задает много вопросов потенциальным владельцам, "чтобы избежать неадекватных хозяев". Молодой человек ей ответить не смог, отметив, что собеседование пройдет его девушка, которая хочет завести щенка для себя, а он будет только помогать. Кроме того, девушка оформила ветпаспорт животного, сведения о собаке указаны у нее на портале mos.ru, а выписки с банковского счета подтверждают оплату корма и услуг ветеринара. "Истребовать из незаконного владения имущество - собаку породы метис, кличка Поршень, пол мужской, чепрачного (черно-белого) окраса", - сказано в решении суда. Точка в деле еще не поставлена - молодой человек обжаловал решение, Мосгорсуд рассмотрит его жалобу в конце октября.
https://ria.ru/20231006/sud-1900850512.html
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жилье, москва, россия, общество
Жилье, Москва, Россия, Общество
Суд вернул жительнице Москвы щенка, экс-бойфренд не намерен сдаваться
Зеленоградский суд вернул женщине щенка, однако его судьба еще не определена
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зеленоградский суд
Москвы вернул хозяйке щенка, которого у нее выкрал экс-бойфренд после расставания, но молодой человек не намерен сдаваться и обратился в вышестоящую инстанцию, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, пара жила в квартире девушки. За месяц до расставания они взяли из приюта щенка-метиса. Однако затем молодой человек пришел в квартиру в ее отсутствие, чтобы забрать свои вещи, а заодно захватил и собаку. Хозяйка обратилась в полицию, но там отказались возбуждать уголовное дело.
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Она пошла в суд, где пара доказывала судье, кто именно является владельцем, ведь до судебного разбирательства щенок уже прожил с новым владельцем несколько месяцев. Они приглашали свидетелей и показывали чеки из ветеринарных магазинов. Получалось, что за щенком они поехали вместе, еду ему тоже покупали оба.
В итоге суд допросил директора благотворительного фонда, которая и пристроила щенка. По ее словам, она задает много вопросов потенциальным владельцам, "чтобы избежать неадекватных хозяев". Молодой человек ей ответить не смог, отметив, что собеседование пройдет его девушка, которая хочет завести щенка для себя, а он будет только помогать.
Кроме того, девушка оформила ветпаспорт животного, сведения о собаке указаны у нее на портале mos.ru, а выписки с банковского счета подтверждают оплату корма и услуг ветеринара.
"Истребовать из незаконного владения имущество - собаку породы метис, кличка Поршень, пол мужской, чепрачного (черно-белого) окраса", - сказано в решении суда.
Точка в деле еще не поставлена - молодой человек обжаловал решение, Мосгорсуд
рассмотрит его жалобу в конце октября.
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