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Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине

Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине - РИА Новости, 13.10.2023

Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине

Представители группы арабских государств в ООН обратятся в пятницу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он помог добиться прекращения огня в Газе, обеспечения РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:12

2023-10-13T22:12

2023-10-13T22:26

в мире

палестина

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

антониу гутерреш

рияд мансур

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ООН, 13 окт - РИА Новости. Представители группы арабских государств в ООН обратятся в пятницу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он помог добиться прекращения огня в Газе, обеспечения доставки гумпомощи и недопущения этнических чисток, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур."Мы планируем попросить его... помочь нам реализовать план из трех пунктов: прекращение огня, гуманитарная помощь и недопущение этнических чисток", - сказал Мансур.

палестина

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2023

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в мире, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, рияд мансур