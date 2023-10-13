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Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине - РИА Новости, 13.10.2023
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22:12 13.10.2023 (обновлено: 22:26 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/strany-1902681628.html
Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине
Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине - РИА Новости, 13.10.2023
Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине
Представители группы арабских государств в ООН обратятся в пятницу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он помог добиться прекращения огня в Газе, обеспечения РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T22:12
2023-10-13T22:26
в мире
палестина
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
антониу гутерреш
рияд мансур
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ООН, 13 окт - РИА Новости. Представители группы арабских государств в ООН обратятся в пятницу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он помог добиться прекращения огня в Газе, обеспечения доставки гумпомощи и недопущения этнических чисток, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур."Мы планируем попросить его... помочь нам реализовать план из трех пунктов: прекращение огня, гуманитарная помощь и недопущение этнических чисток", - сказал Мансур.
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в мире, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, рияд мансур
В мире, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Антониу Гутерреш, Рияд Мансур
Арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня, заявили в Палестине

Постпред Палестины: арабские страны попросят ООН добиться прекращения огня

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 окт - РИА Новости. Представители группы арабских государств в ООН обратятся в пятницу к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, чтобы он помог добиться прекращения огня в Газе, обеспечения доставки гумпомощи и недопущения этнических чисток, заявил журналистам постпред Палестины при ООН Рияд Мансур.
"Мы планируем попросить его... помочь нам реализовать план из трех пунктов: прекращение огня, гуманитарная помощь и недопущение этнических чисток", - сказал Мансур.
 
В миреПалестинаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнтониу ГутеррешРияд Мансур
 
 
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