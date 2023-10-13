Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 13.10.2023 (обновлено: 15:13 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ssha-1902520692.html
В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе
В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе - РИА Новости, 13.10.2023
В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе
Миграционный кризис в США стал проблемой национального масштаба, заявил в соцсети Х бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:39
2023-10-13T15:13
в мире
сша
майкл флинн
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902557818_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_9ef91824b325da00d546c420b9ac7530.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Миграционный кризис в США стал проблемой национального масштаба, заявил в соцсети Х бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн."Америка столкнулась с серьезной угрозой национальной безопасности, приставленной, как нож, к горлу каждого американца", — написал он.По словам Флинна, с момента прихода Байдена в Белый дом американскую границу пересекли около десяти миллионов иностранцев, причем некоторые прибыли и из стран — спонсоров терроризма.Он призвал к срочному пересмотру миграционной политики. В конце сентября американский предприниматель Илон Маск назвал ситуацию с нелегальными мигрантами, постоянно прибывающими в США, серьезным кризисом. По его словам, нужно остановить этот поток, который ведет к "обрушению систем социального обеспечения". Того же требуют не только республиканцы, как раньше, но уже и демократы и союзные им СМИ, широко освещающие кризис на границе и ситуацию в Нью-Йорке, куда, по данным CNN, свезли порядка 110 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902557818_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_0d0251bdf624b0adbd4c9c21e866b62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майкл флинн, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Майкл Флинн, Дональд Трамп, Илон Маск
В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе

Экс-советник президента США Флинн: мигранты угрожают нацбезопасности США

© AP Photo / Christian ChavezМигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Миграционный кризис в США стал проблемой национального масштаба, заявил в соцсети Х бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
"Америка столкнулась с серьезной угрозой национальной безопасности, приставленной, как нож, к горлу каждого американца", — написал он.
По словам Флинна, с момента прихода Байдена в Белый дом американскую границу пересекли около десяти миллионов иностранцев, причем некоторые прибыли и из стран — спонсоров терроризма.
Он призвал к срочному пересмотру миграционной политики.
В конце сентября американский предприниматель Илон Маск назвал ситуацию с нелегальными мигрантами, постоянно прибывающими в США, серьезным кризисом. По его словам, нужно остановить этот поток, который ведет к "обрушению систем социального обеспечения". Того же требуют не только республиканцы, как раньше, но уже и демократы и союзные им СМИ, широко освещающие кризис на границе и ситуацию в Нью-Йорке, куда, по данным CNN, свезли порядка 110 тысяч мигрантов.
Парк Чикано в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
СМИ: погранслужба США в Сан-Диего не смогла справиться с наплывом мигрантов
16 сентября, 04:50
 
В миреСШАМайкл ФлиннДональд ТрампИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала