https://ria.ru/20231013/ssha-1902520692.html

В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе

В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе - РИА Новости, 13.10.2023

В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе

Миграционный кризис в США стал проблемой национального масштаба, заявил в соцсети Х бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:39

2023-10-13T13:39

2023-10-13T15:13

в мире

сша

майкл флинн

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Миграционный кризис в США стал проблемой национального масштаба, заявил в соцсети Х бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн."Америка столкнулась с серьезной угрозой национальной безопасности, приставленной, как нож, к горлу каждого американца", — написал он.По словам Флинна, с момента прихода Байдена в Белый дом американскую границу пересекли около десяти миллионов иностранцев, причем некоторые прибыли и из стран — спонсоров терроризма.Он призвал к срочному пересмотру миграционной политики. В конце сентября американский предприниматель Илон Маск назвал ситуацию с нелегальными мигрантами, постоянно прибывающими в США, серьезным кризисом. По его словам, нужно остановить этот поток, который ведет к "обрушению систем социального обеспечения". Того же требуют не только республиканцы, как раньше, но уже и демократы и союзные им СМИ, широко освещающие кризис на границе и ситуацию в Нью-Йорке, куда, по данным CNN, свезли порядка 110 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20230916/migranty-1896657328.html

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в мире, сша, майкл флинн, дональд трамп, илон маск