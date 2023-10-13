В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе
Экс-советник президента США Флинн: мигранты угрожают нацбезопасности США
© AP Photo / Christian ChavezМигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты между заграждением из колючей проволоки и пограничным забором на границе США и Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Миграционный кризис в США стал проблемой национального масштаба, заявил в соцсети Х бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
"Америка столкнулась с серьезной угрозой национальной безопасности, приставленной, как нож, к горлу каждого американца", — написал он.
По словам Флинна, с момента прихода Байдена в Белый дом американскую границу пересекли около десяти миллионов иностранцев, причем некоторые прибыли и из стран — спонсоров терроризма.
Он призвал к срочному пересмотру миграционной политики.
В конце сентября американский предприниматель Илон Маск назвал ситуацию с нелегальными мигрантами, постоянно прибывающими в США, серьезным кризисом. По его словам, нужно остановить этот поток, который ведет к "обрушению систем социального обеспечения". Того же требуют не только республиканцы, как раньше, но уже и демократы и союзные им СМИ, широко освещающие кризис на границе и ситуацию в Нью-Йорке, куда, по данным CNN, свезли порядка 110 тысяч мигрантов.