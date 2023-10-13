https://ria.ru/20231013/ssha-1902492010.html

США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин

США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023

США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин

Обострение на Ближнем Востоке – это итог провальной политики США, которые не были озабочены поиском компромисса в палестино-израильском конфликте, заявил... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:15

2023-10-13T12:15

2023-10-13T12:48

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Обострение на Ближнем Востоке – это итог провальной политики США, которые не были озабочены поиском компромисса в палестино-израильском конфликте, заявил президент России Владимир Путин."Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе. По его словам, все это постепенно привело к сегодняшней трагедии."Американцы при поддержке их европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. И уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа", - сказал Путин. По словам президента РФ, однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, палестина, израиль, россия, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году