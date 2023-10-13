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Ассоциация евреев в США соберет 500 миллионов долларов для помощи Израилю - РИА Новости, 13.10.2023
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11:42 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/ssha-1902478642.html
Ассоциация евреев в США соберет 500 миллионов долларов для помощи Израилю
Ассоциация евреев в США соберет 500 миллионов долларов для помощи Израилю - РИА Новости, 13.10.2023
Ассоциация евреев в США соберет 500 миллионов долларов для помощи Израилю
Организация "Еврейские федерации Северной Америки" собирает 500 миллионов долларов на поддержку Израиля, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:42
2023-10-13T11:42
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Организация "Еврейские федерации Северной Америки" собирает 500 миллионов долларов на поддержку Израиля, сообщается на сайте организации. "В один из самых темных моментов в истории Израиля "Еврейские федерации Северной Америки" запускают историческую кампанию по сбору 500 миллионов долларов для поддержки еврейского государства и его народа", - говорится в сообщении организации. Отмечается, что собранные средства будут направлены как на срочные гуманитарные нужды, включая медикаменты, оборудование и жилищное обустройство, так и на долгосрочное восстановление и реабилитацию. "Еврейские федерации Северной Америки" выделили уже 10 миллионов долларов двадцати организациям, предоставляющим чрезвычайную помощь в Израиле, говорится в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/gumpomosch-1902474441.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ассоциация евреев в США соберет 500 миллионов долларов для помощи Израилю

Ассоциация евреев Северной Америки собирает 500 млн долларов для Израиля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАшкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Организация "Еврейские федерации Северной Америки" собирает 500 миллионов долларов на поддержку Израиля, сообщается на сайте организации.
"В один из самых темных моментов в истории Израиля "Еврейские федерации Северной Америки" запускают историческую кампанию по сбору 500 миллионов долларов для поддержки еврейского государства и его народа", - говорится в сообщении организации.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Турция направила гуманитарную помощь в сектор Газа, сообщил источник
Вчера, 11:27
Отмечается, что собранные средства будут направлены как на срочные гуманитарные нужды, включая медикаменты, оборудование и жилищное обустройство, так и на долгосрочное восстановление и реабилитацию.
"Еврейские федерации Северной Америки" выделили уже 10 миллионов долларов двадцати организациям, предоставляющим чрезвычайную помощь в Израиле, говорится в сообщении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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